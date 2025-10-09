  1. Моя Слобода
В Туле наградили победителей конкурса «Призвание — учить!»
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле наградили победителей конкурса «Призвание — учить!»

Дипломы и денежные премии получили педагоги из Тулы и Тульской области в 15 номинациях.

В этом году заявки на участие в конкурсе «Призвание — учить!» подавали 900 учителей и воспитателей, 63 из них стали победителями. 

_ZYB5421.jpg

Торжественная церемония награждения прошла в творческом индустриальном кластере «Октава». Победителей наградили дипломами министерства образования Тульской области, сувенирной продукцией и денежной премией.

В номинациях «Педагог-наставник», «Новации и традиции» и «Профессиональный дебют» предусмотрено по девять победителей, приз — единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей. В остальных 12 номинациях победители будут получать по 20 тыс. рублей ежемесячно в течение года. 

Общий призовой фонд конкурса вырос до 20 млн рублей.

_ZYB5888.jpg

По решению губернатора Дмитрия Миляева в качестве дополнительного поощрения от региона победителям выплатят по 70 тыс. рублей в 12 номинациях и по 100 тыс. рублей — в пяти номинациях.

Мероприятие открыл заместитель губернатора Тульской области Ярослав Раков. Он поздравил присутствующих с победой в конкурсе профессионального мастерства.

_ZYB5446.jpg

— Вы передаете детям знания и навыки, внедряете новые технологии и методики преподавания, искренне любите свою работу и вкладываете душу в воспитание подрастающего поколения. Неслучайно конкурс получил признание педагогического сообщества. Его номинации обеспечивают охват всей сферы образования, включая школьных библиотекарей, педагогов-психологов, социальных педагогов, молодых управленцев, — сказал Ярослав Раков. 

Он поблагодарил Михаила Шелкова за внимание к сфере образования Тульской области и поддержку педагогов. Министр образования Тульской области Оксана Осташко поздравила победителей, отметив их смелость и любовь к профессии.

_ZYB5515.jpg

Основатель фонда «Эмпатия» и кластера «Октава» Михаил Шелков по видео поздравил педагогов с профессиональным праздником. 

— То, что мы делаем для учителей, — не столько стимулирование, сколько восстановление справедливости. Потому что то, что вы делаете, это огромная и тяжелая работа. Страны без учителей не бывает, так как без хороших учителей не бывает хороших профессионалов. Все закладывается в нас именно в школе. И вы должны помнить, что вы всегда остаетесь в сердцах ваших учеников, они вас помнят, — отметил Михаил Шелков.

_ZYB5662.jpg

Оксана Осташко, министр образования Тульской области:

— Мне хочется вспомнить слова Дмитрия Вячеславовича Миляева, который в одном из интервью сказал: «Самое главное — двигаясь вперед, сохранять лучшее». Сегодня в этом зале представлена практически вся география Тульской области. Спасибо вам, дорогие учителя, что вы находите время, силы и возможность двигаться вперед, развивать таланты свои и подопечных!

Надежда Владимировна Рогожина работает воспитателем ЦО № 4 в Ефремове. Она стала одним из победителей в номинации «Дошкольное образование». Стаж работы — 13 лет.

_ZYB5301.jpg

— То, что я стала воспитателем, это судьба. У меня был кризис семейной жизни, я пришла работать в детский сад, ближе к детям. Искала там отдушину, а нашла дело жизни. И именно там раскрылась как творческий человек: я хорошо рисую, занимаюсь рукоделием и мультипликацией — вместе с ребятами. Малышам очень нравится делать мультфильмы!

_ZYB5790.jpg

Сейчас у меня старшая группа, в следующем году — выпуск. Это всегда слезы и неповторимые эмоции! Ведь я провожу с ними пять лет, а к детям очень привыкаешь.

В конкурсе «Призвание — учить!» участвую уже в третий раз, и вот наконец победила! И именно мультипликация принесла мне победу — я защищала этот проект. Для меня это очень престижно, я испытываю гордость и чувство уверенности, что делаю то что нужно. 

_ZYB5312.jpg

Григорий Васильевич Голубков — учитель английского языка в СОШ № 2 Новомосковска. Стаж — пять лет, по возрасту и времени работы в школе он еще молодой специалист. Но Григорий дважды прошел аттестацию, и он уже учитель высшей категории. 

— Никогда не думал, что свяжу свою жизнь со школой и профессией учителя. До 10-го класса учил физику, ездил на олимпиады, мне это было очень интересно. Но мама посоветовала мне еще учить иностранные языки. И я решил, что буду сдавать ЕГЭ по английскому. Я окончил Елецкий государственный университет с отличием, могу преподавать английский и немецкий языки. 

_ZYB5533.jpg

На первом курсе, когда мы прослушали лекции по педагогике и психологии, захотел проверить всё на практике. И с конца четвертого курса университета я штатный учитель.

Пришел в школу на практику, и она меня больше не отпустила. Я вам больше скажу: в школе я встретил свою судьбу.

Моя супруга — учитель начальных классов. Сейчас она в декрете, но в следующем году планирует выходить на работу. 

Для меня конкурсы — это способ показать себя, выйти из зоны комфорта. Я стал победителем в номинации «Новации и традиции». 

Уверен, что современный педагог должен быть открытым, очень гибким, потому что все меняется — тенденции, дети, их увлечения. И мы все время должны быть с ними на одной волне. И быть честными — к себе, к детям и к своей работе. Вообще, работать нужно так, чтобы она всегда была тебе в радость. Нужно быть энергичным, любознательным и всегда двигаться вперед: конференции, конкурсы, выставки — это всё интересно! 

_ZYB5337.jpg

Татьяна Александровна Челнокова преподает географию в школе села Новое Павшино Дубенского района Тульской области. А еще она руководит школьным музеем, и именно благодаря этому проекту Татьяна Челнокова стала победителем в номинации «Новации и традиции». 

— У нас музей сельской школы, краеведческий музей, который имеет паспорт. В следующем году ему исполняется 25 лет. Им до выхода на пенсию руководил заслуженный учитель России Юрий Иванович Шмелев, а сейчас на эту должность назначили меня. Работать очень интересно! Наш музей современный, светлый, просторный и красивый. В конкурсе «Призвание — учить!» я участвовала три года и вот победила! Мне хотелось показать, какую работу в музее мы провели за год. 

_ZYB5563.jpg

Когда я пришла в школу на практику, мне еще тогда сказали, что быть учителем у меня в крови. Я схватываю на лету настроение детей и сразу же могу найти подход к каждому. 

Конкурс впервые прошел в 2021 году в результате подписания соглашения о сотрудничестве между основателем фонда «Эмпатия» Михаилом Шелковым и на тот момент губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Он стал первым совместным проектом министерства образования Тульской области и благотворительного фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова в рамках сотрудничества, направленного на поддержку образовательной и воспитательной деятельности, развитие творческих способностей и профессиональных компетенций педагогов региона. 

