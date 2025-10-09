Бойцам СВО отправят 5000 сборников стихов тульской поэтессы

Фото Алексея Пирязева.

Валентина Белевская родилась и выросла в Советске Щекинского района. Стихи начала писать еще в детстве. Ее мама умерла, когда ей было 9 лет. Маленькая Валя осталась с отцом и бабушкой. А боль от утраты выливала в поэзию. После школы поступила в ТулГУ на экономиста горной промышленности, а через некоторое время по окончании его устроилась работать в проектный конструкторско-технологический институт автоматизированных систем управления и проработала до начала 90-х годов.

После распада СССР Валентине пришлось искать новую работу, на руках было двое маленьких детей. Все это время она не расставалась с поэзией. Писала обо всем, что ее волнует и что близко: природа, любовь, семья, дружба, события, которые происходят вокруг. В 2018–2019 годах выпустила три сборника стихов.

В августе этого года в ходе личного приема у губернатора Дмитрию Миляеву поэтесса Валентина Белевская обратилась с просьбой оказать содействие в издании следующего сборника её стихов.

— Тема СВО меня, конечно, волнует. А как иначе? Ведь я россиянка. Сейчас мне 72 года. Чем я в своем возрасте могу помочь тем, кто борется с нашим недругами? Только словом.

Книга в 60 страниц будет иметь карманный формат. Иллюстрации для нее создавал Владислав Панов — ветеран СВО. «За ленточкой» он получил серьезное ранение и частично лишился рук. Но это не помешало ему, проходя реабилитацию, открыть в себе талант художника.

— В сборник вошли патриотические стихи. Он состоит из трех частей, это поэзия, посвященная СВО, религии и Родине. Она будет отправлена бойцам, и надеюсь, они почувствуют поддержку и благодарность за их подвиг, — рассказывает Валентина Белевская.

В ходе встречи с губернатором заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что будет рассмотрен вопрос о вступлении поэтессы в региональное отделение Союза писателей России.

Дмитрий Миляев поручил Ольге Гремяковой продолжить поддержку творчества Валентины Белевской и оказать содействие в публикации её стихотворений. Сборник стихов будет выпущен тиражом в 5000 экземпляров. Книги будут напечатаны до 1 ноября 2025 года.