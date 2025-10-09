  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Бойцам СВО отправят 5000 сборников стихов тульской поэтессы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Бойцам СВО отправят 5000 сборников стихов тульской поэтессы
Фото Алексея Пирязева.

Бойцам СВО отправят 5000 сборников стихов тульской поэтессы

По поручению губернатора Дмитрия Миляева к 1 ноября будет выпущен тираж.

Валентина Белевская родилась и выросла в Советске Щекинского района. Стихи начала писать еще в детстве. Ее мама умерла, когда ей было 9 лет. Маленькая Валя осталась с отцом и бабушкой. А боль от утраты выливала в поэзию. После школы поступила в ТулГУ на экономиста горной промышленности, а через некоторое время по окончании его устроилась работать в проектный конструкторско-технологический институт автоматизированных систем управления и проработала до начала 90-х годов.

PAV_0185.JPG

После распада СССР Валентине пришлось искать новую работу, на руках было двое маленьких детей. Все это время она не расставалась с поэзией. Писала обо всем, что ее волнует и что близко: природа, любовь, семья, дружба, события, которые происходят вокруг. В 2018–2019 годах выпустила три сборника стихов.

PAV_0176.JPG

В августе этого года в ходе личного приема у губернатора Дмитрию Миляеву поэтесса Валентина Белевская обратилась с просьбой оказать содействие в издании следующего сборника её стихов.

— Тема СВО меня, конечно, волнует. А как иначе? Ведь я россиянка. Сейчас мне 72 года. Чем я в своем возрасте могу помочь тем, кто борется с нашим недругами? Только словом.

Книга в 60 страниц будет иметь карманный формат. Иллюстрации для нее создавал Владислав Панов — ветеран СВО. «За ленточкой» он получил серьезное ранение и частично лишился рук. Но это не помешало ему, проходя реабилитацию, открыть в себе талант художника.

— В сборник вошли патриотические стихи. Он состоит из трех частей, это поэзия, посвященная СВО, религии и Родине. Она будет отправлена бойцам, и надеюсь, они почувствуют поддержку и благодарность за их подвиг, — рассказывает Валентина Белевская.

В ходе встречи с губернатором заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова сообщила, что будет рассмотрен вопрос о вступлении поэтессы в региональное отделение Союза писателей России.

IMG_20251008_161807.jpg

Дмитрий Миляев поручил Ольге Гремяковой продолжить поддержку творчества Валентины Белевской и оказать содействие в публикации её стихотворений. Сборник стихов будет выпущен тиражом в 5000 экземпляров. Книги будут напечатаны до 1 ноября 2025 года.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
вчера, в 16:43 −4
Другие статьи по темам
Событие
СВОстихи
Люди
Валентина БелевскаяДмитрий Миляев
Погода в Туле 10 октября: дождливо и прохладно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 10 октября: дождливо и прохладно
сегодня, в 07:00, 97 854 3
В Киреевске школьник жестоко избил одноклассника. Видео
Дежурная часть
В Киреевске школьник жестоко избил одноклассника. Видео
вчера, в 13:35, 151 5603 -10
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
Жизнь Тулы и области
Посещение нацпарка «Тульские засеки» может стать платным 
сегодня, в 09:00, 42 1231 -9
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
Мир
В Госдуме предложили ограничить количество питомцев в квартире
сегодня, в 11:03, 27 645 -2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле наградили победителей конкурса «Призвание — учить!»
В Туле наградили победителей конкурса «Призвание — учить!»
На Веневском шоссе подросток выпал из автобуса на проезжую часть
На Веневском шоссе подросток выпал из автобуса на проезжую часть
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.