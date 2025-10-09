С начала года тульские сотрудники СОБР «Буран» обнаружили более 80 единиц боеприпасов

Фото Росгвардии по Тульской области.

Всего было задержано около 130 граждан.

С начала года сотрудники СОБР «Буран» Управления Росгвардии по Тульской области выполнили более 330 специальных операций.

По подозрению в совершении преступлений задержано около 130 граждан. В рамках проведения мероприятий специалисты изъяли около 170 кг наркотических веществ, свыше 80 единиц боеприпасов, денежные средства на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Накануне, 8 октября, отмечался День образования специальных отрядов быстрого реагирования войск национальной гвардии Российской Федерации. Особо отличившихся росгвардейцев поощрили ценными подарками, почетными грамотами и благодарностями.