С начала года тульские сотрудники СОБР «Буран» обнаружили более 80 единиц боеприпасов
Фото Росгвардии по Тульской области.

С начала года тульские сотрудники СОБР «Буран» обнаружили более 80 единиц боеприпасов

Всего было задержано около 130 граждан.

С начала года сотрудники СОБР «Буран» Управления Росгвардии по Тульской области выполнили более 330 специальных операций.

По подозрению в совершении преступлений задержано около 130 граждан. В рамках проведения мероприятий специалисты изъяли около 170 кг наркотических веществ, свыше 80 единиц боеприпасов, денежные средства на сумму более 2,5 миллиона рублей.

Накануне, 8 октября, отмечался День образования специальных отрядов быстрого реагирования войск национальной гвардии Российской Федерации. Особо отличившихся росгвардейцев поощрили ценными подарками, почетными грамотами и благодарностями.

вчера, в 10:12 +1
Пьяный белорус едва не убил жителя Узловой и ранил его приятеля: дело направлено в суд
Пьяный белорус едва не убил жителя Узловой и ранил его приятеля: дело направлено в суд
Выпускников медвузов обяжут отрабатывать три года в госклиниках
Выпускников медвузов обяжут отрабатывать три года в госклиниках
