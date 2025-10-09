  1. Моя Слобода
Краснодарский мошенник оставил тульского дачника без клубники и денег
Фото www.freepik.com.

На машину злоумышленника наложили арест.

В Богородицкой межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего жителя Краснодарского края. 

В ходе расследования выяснилось, что житель Северского района Краснодарского края в ноябре 2021 года разместил объявление о продаже саженцев клубники, не имея при этом намерения её продавать. На объявление откликнулся 60-лений пенсионер — житель Богородицкого района, который перевел злоумышленнику в общей сумме 14 тысяч рублей.

Злоумышленник обещанный товар не поставил, деньги потратил на личные нужды и перестал выходить на связь с покупателем.

«Обвиняемый вину в совершении преступления не признал и не возместил ущерб. В целях соблюдения права потерпевшего на возмещение причиненного преступлением ущерба судом в качестве обеспечительной меры наложен арест на автомобиль фигуранта», — отметили в региональной прокуратуре. 

Уголовное дело направлено в Северский районный суд Краснодарского края. 

вчера, в 11:00 +3
Место
Тульская область
Прочее
мошенникобъявлениепрокуратура Тульской области
