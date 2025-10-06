  1. Моя Слобода
В Тульской области активно развивается автомобильный туризм
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Формирование автомобильных туристских маршрутов ведётся по поручению Президента России Владимира Путина.

Уже созданы три автомобильных туристических маршрута, информация о них есть на туристическом портале «Путешествуем.рф»:

  • «Тула – мастерская России» – маршрут, который рассказывает о богатом промышленном наследии региона и его знаменитых мастерах.
  • «Тульская сокровищница: от Поленова до Куликова поля» – путешествие по историческим местам, связанным с великими именами русской культуры и военной славы.
  • «Тульская область. Календарь эпох» – уникальный маршрут, позволяющий погрузиться в различные исторические периоды.

Для модернизации инфраструктуры, необходимой для развития туризма, в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» обеспечивается поддержка предпринимателей, которые реализуют инвестиционные проекты вблизи автомобильных маршрутов.

– Наша цель – сделать Тульскую область привлекательной для автотуристов, предложить им комфортные условия и интересные маршруты, – отметил глава региона Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании.

В летнем туристическом сезоне концепция продвижения региона была основана на слогане «Тула по пути», начал работу раздел Тульской области на туристической платформе «Погнали!».

Благодаря соглашению о стратегическом партнерстве между порталом и Агентством развития туризма Тульской области в сервис интегрированы инструменты для планирования поездки: автотуристы могут узнать о необычных местах региона, интересных фактах и возможностях для размещения.

В мае автомобильный туристический сезон в Тульской области стартовал автопробегом по маршруту «Тульская сокровищница». Путь следования был проверен на удобство логистики, гостеприимство объектов и доступность инфраструктуры. 

В рамках презентации данного маршрута была представлена брендированная фура, разработанная участником СВО и проекта «Герой 71» Владиславом Сагировым. На ее борту нанесены слоган сезона и образы тульских достопримечательностей.

В августе открылась первая многофункциональная зона дорожного сервиса в Тульской области от ПАО Лукойл. Она находится на 213-м км трассы М-4 «Дон». Она позволяет автопутешественнику полноценно поесть, отдохнуть, размяться на спортивной площадке и провести время с детьми. На территории находятся беседки с информацией о возможностях отдыха в Тульской области.

С АЗС «Роснефть реализуется проект, включающий однодневный и двухдневный автомаршруты, пролегающие от Тульского кремля и Казанской набережной до Ясной Поляны, а также знакомящие с Венёвом, Богородицком, Кондуками и Куликовым полем. 

На ключевых заправках автопутешественников ждут буклеты о регионе, на портале Роснефти «Горизонты России» – рекомендации для туристов.

Тульской области есть, что предложить туристам в рамках подготовки к празднованию юбилейных дат. 

В 2028 году вся страна будет отмечать 200-летие со дня рождения Льва Толстого. Тульская область вместе с соседними регионами разрабатывает Всероссийский туристический маршрут «Россия Льва Толстого».

В рамках подготовки к празднованию 650-летия Куликовской битвы появится новый маршрут, объединяющий Тулу с Калугой и Рязанью – «Руси великое начало».

Накануне 85-летия Тульской оборонительной операции и 50-летия присвоения Туле статуса города-героя особое внимание уделяется патриотическому туризму – для белорусских гостей разработан тематический маршрут «Одна страна – одна Победа!».

сегодня, в 19:44 0
