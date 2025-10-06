  1. Моя Слобода
Какие налоговые льготы получит тульский бизнес, поддерживая участников СВО
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Налоговые преференции предприятиям и организациям, оказывающим помощь и поддержку участникам СВО, обсудили на совещании под председательством губернатора.

— У нас в Тульской области большое количество жителей вовлечены в поддержку участников СВО и их семей. Активная поддержка наших бойцов в зоне СВО возможна благодаря большой работе бизнеса в этом направлении. А для бизнеса предусмотрены налоговые льготы в этом случае. Думаю, не всем об этом известно. Предлагаю обсудить этот вопрос, — сказал губернатор Дмитрий Миляев.

uay8nwmz585z408qxifhlbmhbu9fda0e.jpg

Руководитель УФНС России по Тульской области Вадим Суханов напомнил, что в 2022–2023 гг. установлены льготные преференции для организаций в случае передачи имущества мобилизованным, добровольцам, контрактникам, членам их семей. Если передача связана с военной службой мобилизованного лица, на сумму такой операции не нужно начислять:

  • НДФЛ;
  • страховые взносы — в ситуации, когда мобилизован работник организации и выплаты производятся ему;
  • НДС — при передаче иного имущества;
  • налог на прибыль.

Расходы организации в виде безвозмездно переданных указанным физлицам денежных средств, иного имущества можно учесть для целей налога на прибыль. При этом не имеет значения, состоит ли организация в трудовых отношениях с физлицом, которому передает имущество. Кстати, пока данная льгота налогоплательщиками региона не заявлялась.

Подобные расходы организации учитываются и при применении отдельных специальных налоговых режимов. Их можно учесть при исчислении Единого сельскохозяйственного налога или налога, уплачиваемого на УСН с объектом «доходы минус расходы».

Такие же преференции действуют при передаче денег, иного имущества тем, кто проходит военную службу по контракту, в добровольческом формировании, а также членам их семей. 

Если организация-работодатель оказывает мобилизованным работникам (добровольцам) матпомощь в связи с ранением, увечьем, иным повреждением здоровья в ходе проведения СВО, лечением в медучреждениях, НДФЛ не начисляется. Это же касается доходов, которые выплачиваются членам семей добровольцев, погибших в ходе СВО. 

3t70t6wkumfgt0i1qpa64pzm735b6d6x.jpg

С 1 июля 2025 года установлены новые меры поддержки. Для гуманитарной и благотворительной помощи в поддержку СВО действует особый порядок налогообложения и учета:

  • налог на прибыль и УСН (организации и ИП вправе учитывать в налоговых расходах неденежную гуманитарную и благотворительную помощь, оказанную в рамках СВО);
  • организации и ИП освобождаются от обязанности исчислять и уплачивать НДС при передаче имущества, работ и услуг для нужд СВО. Кроме того, входной НДС по этим операциям не подлежит восстановлению.

Для применения налоговой льготы необходимо соблюдение двух условий:

  1. Товары (работы, услуги) должны быть переданы непосредственно воинской части, организации Вооруженных Сил РФ, Росгвардии или ФСБ.
  2. Необходимо наличие документа, подписанного командиром воинской части или руководителем организации-получателя, который подтверждает факт получения помощи и ее целевое назначение.

Вадим Суханов подчеркнул, что поскольку норма и для налоговой службы, и для налогоплательщиков новая, УФНС готова каждое заявление рассматривать в индивидуальном порядке. 

Также информацию про льготы при налогообложении можно найти на официальном сайте налоговой службы.

Дмитрий Миляев поручил УФНС совместно с профильными органами власти разработать памятку о налоговых льготах, чтобы довести информацию до предпринимателей.

сегодня, в 19:08 −3
