  Кафе «Ташир пицца» в ТРЦ «Макси» закрыли на три месяца за антисанитарию
Кафе «Ташир пицца» в ТРЦ «Макси» закрыли на три месяца за антисанитарию
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

Кафе «Ташир пицца» в ТРЦ «Макси» закрыли на три месяца за антисанитарию

Приставы опечатали помещение общепита.

Кафе «Ташир пицца», расположенное в тульском ТРЦ «Макси», не прошло проверку Роспотребнадзора. Специалисты выявили, что в заведении готовят на сырье (мясо, мясо птицы, корнеплоды) без наличия маркировки и товаросопроводительной документации.

Также в ходе проверки нашли такие нарушения:

  • складирование пищевых продуктов осуществляется в кабинете управляющей и в моечной зоне;
  • отсутствуют условия для обработки овощей, сырья, в том числе корнеплодов и яиц;
  • допускается участие в приготовлении блюд сотрудников, не подтвердивших периодическое прохождение медицинского осмотра.

Суд постановил приостановить деятельность кафе сроком на 90 суток. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тульской области, судебные приставы опечатали помещение общепита.

Индивидуальному предпринимателю разъяснили, что неисполнение требований решения суда грозит штрафными санкциями.

сегодня, в 14:05 0
«Подключай выгоду»: ещё 20 клиентов «ТНС энерго Тула» получили бонусы по итогам августа
«Подключай выгоду»: ещё 20 клиентов «ТНС энерго Тула» получили бонусы по итогам августа
Сильная магнитная буря продолжается уже третьи сутки
Сильная магнитная буря продолжается уже третьи сутки
