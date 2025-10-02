Кафе «Ташир пицца» в ТРЦ «Макси» закрыли на три месяца за антисанитарию

Кафе «Ташир пицца», расположенное в тульском ТРЦ «Макси», не прошло проверку Роспотребнадзора. Специалисты выявили, что в заведении готовят на сырье (мясо, мясо птицы, корнеплоды) без наличия маркировки и товаросопроводительной документации.
Также в ходе проверки нашли такие нарушения:
- складирование пищевых продуктов осуществляется в кабинете управляющей и в моечной зоне;
- отсутствуют условия для обработки овощей, сырья, в том числе корнеплодов и яиц;
- допускается участие в приготовлении блюд сотрудников, не подтвердивших периодическое прохождение медицинского осмотра.
Суд постановил приостановить деятельность кафе сроком на 90 суток. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Тульской области, судебные приставы опечатали помещение общепита.
Индивидуальному предпринимателю разъяснили, что неисполнение требований решения суда грозит штрафными санкциями.