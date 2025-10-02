Дмитрий Миляев – сотрудникам колледжей и техникумов: «Вы создаете будущее страны!»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В колонном зале Дворянского собрания состоялась торжественная церемония награждения лучших педагогов, мастеров производственного обучения, всех тех, кто работает в системе среднего профессионального обучения.

А началась церемония с поздравления президента страны Владимира Путина, записанного специально к этой дате.

– Мы по праву гордимся историей отечественного профессионального образования и его замечательными традициями, многими поколениями представителей рабочих профессий, целыми трудовыми династиями, которые внесли значимый вклад в социально-экономическое развитие нашей страны, укрепление её промышленного, индустриального потенциала, – сказал президент. – Отрадно, что в последние годы престиж рабочих специальностей и их востребованность на рынке труда – растут.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» открываются новые и модернизируются действующие учебные заведения, улучшается их материально-техническая база, формируются современные стандарты подготовки квалифицированных, конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Важно, чтобы система СПО была эффективной, ориентированной на достижение целей национального развития, а образовательные программы – полностью отвечали потребностям реального сектора экономики.

Это предоставит нашей молодёжи широкие возможности для реализации своих талантов, интересных проектов и инициатив. И конечно, самые искренние слова признания – учителям, наставникам, мастерам производственного обучения. Именно от вас, вашей мудрости, терпения, самоотдачи – во многом зависят личностное и профессиональное становление ваших воспитанников, их активная общественная, патриотическая, жизненная позиция.

Поздравил педагогов и наставников и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Он отметил, что в Тульской области профессиональное образование зародилось во второй половине XIX века, и несколько тульских колледжей и техникумов имеют более чем 100-летнюю историю.

– В современных условиях стремительное развитие экономики и необходимость обеспечения технологической независимости государства требуют особых компетенций в любой профессии. Именно поэтому в последние годы назрела острая потребность пересмотреть подходы к образовательному процессу в системе СПО.

Профессиональные образовательные организации начали выпускать квалифицированных специалистов, которые сразу же после окончания учебного заведения полноценно вливаются в трудовые коллективы. И нам удалось это сделать за относительно короткий промежуток времени. Мы модернизировали образовательные организации и повысили квалификацию кадров в соответствии с запросами предприятий. Все это способствует росту престижа рабочих специальностей, – подчеркнул губернатор.

По его словам, флагманом изменений в системе СПО является федеральный проект «Профессионалитет», инициированный президентом России Владимиром Путиным. Проект вывел на новый уровень взаимодействие колледжей с предприятиями реального сектора экономики.

– Тульская область участвует в проекте с 2022 года. И сегодня в регионе создано восемь кластеров, а к концу 2026 года их будет уже 15. Молодежь сразу оценила все преимущества проекта. Доказательство тому – высокий конкурс на места по программам «Профессионалитета» в наших колледжах. Хочу выразить глубокую признательность предприятиям за включенность в подготовку рабочих кадров, за участие в создании кластеров «Профессионалитета», – отметил глава региона.

В июле этого года по инициативе Министерства сельского хозяйства РФ запущена программа «Агропрофессионалитет», направленная на модернизацию системы СПО в аграрной сфере. Она будет способствовать развитию аграрных колледжей, привлечению молодежи в сельское хозяйство и трудоустройству выпускников в данной отрасли. Тульская область сразу стала активным участником программы.

Любую образовательную организацию эффективной делают именно люди. Сегодня в системе СПО региона трудятся 1500 преподавателей, 244 мастера производственного обучения.

– Вы выполняете по-настоящему творческую и востребованную работу – формируете у студентов интерес к реальным практическим знаниям и навыкам, которые потребуются им в будущей профессиональной деятельности. Щедро делитесь с ребятами своим опытом, воспитываете в учащихся уважение к труду, прививаете любовь к Родине. В ваших руках без преувеличения находится будущее нашей страны. Совсем скоро выпускники колледжей и техникумов будут решать серьезные задачи, трудиться в различных отраслях, развивать экономику и социальную сферу, – подчеркнул губернатор.

По словам Дмитрия Миляева, в разные периоды истории нашей страны сотрудники и студенты профессиональных образовательных организаций региона вставали на защиту Родины с оружием в руках, у станков заводов и фабрик. Наши студенты и преподаватели уходят в зону специальной военной операции, становятся волонтерами, чтобы посильно помогать фронту. В каждом колледже сейчас собирают помощь для бойцов на СВО, плетут маскировочные сети, готовят продукты, шьют одежду.

– Вы готовите ребят к взрослой, профессиональной, самостоятельной жизни. Низкий поклон за ту работу, которую вы делаете. Низкий поклон ветеранам, которые трудились в этой отрасли многие годы, и сегодня продолжают передавать молодому поколению свой опыт. Отдельные слова благодарности нашим предприятиям и их руководителям, которые активно участвуют в программе «Профессионалитет». Каждый из вас выполняет величайшую миссию – вы созидаете будущее нашей страны», – сказал губернатор.

Дмитрий Миляев вручил государственные и региональные награды работникам системы СПО Тульской области.

Наталье Гордеевой, преподавателю сельскохозяйственного колледжа «Богородицкий» им. И. А. Стебута, губернатор вручил благодарность:

Наталья Гордеева – Я веду технические дисциплины, обучаю механиков и электриков. Неженская профессия, на первый взгляд. По своей первой специальности я инженер-механик, закончила факультет тяжелого машиностроения тульского политеха, 12 лет отработала конструктором на Кировском заводе в Ленинграде. А потом переехала в Богородицк. И вот уже 30 лет работаю в колледже. У меня много выпускников, кто пошел учиться дальше, получать высшее образование. Самая большая радость, когда они благодарят меня за знания. Оглядываясь на годы преподавания, скажу – очень хорошо, что в стране повернулись лицом к системе профессионального обучения, внедрили программу «Профессионалитет». Она дает прикладные знания и навыки студентам, тому, что нужно работодателям.

Владимир Лабутин, директор сельскохозяйственного колледжа «Богородицкий» им. И. А. Стебута рассказа, что колледж вошел в образовательный сельскохозяйственный кластер:

Владимир Лабутин – Мы выиграли федеральный грант для реализации федеральной программы «Профессионалитет». Планируем создать 12 новых лабораторий, в этом нас поддерживает основной работодатель – компания «Агроэко». Кстати, нашему колледжу в этом году 8 октября исполнится 127 лет! Мы благодарны за поддержку СПО губернатору региона. Благодаря Дмитрию Миляеву мы получили автобус – чтобы возить ребят на производственную практику.

Татьяне Чудаковой, методисту Алексинского машиностроительного техникума, Дмитрий Миляев передал ценный подарок:

Татьяна Чудакова – Я работала в Алексинском гидрометеорологическом техникуме, сейчас он входит в состав маштехникума. «Рулила» погодой. Я выпускница своего родного колледжа, потом закончила институт, работала синоптиком. И уже 48 лет работаю в колледже, сейас преподаю географию. Многое изменилось за это время. И студенты стали другие – они более смелые и раскованные, и иногда знают больше преподавателей, особенно в части гаджетов. Считаю, самое важное для тех, кто думает, кем работать, чем заниматься – делать осознанный выбор. И не терять время, если чувствуете, что выбранная профессия не ваша.

Ольга Зябрева, директор Щекинского политехнического колледжа, председатель Союза директоров учреждений СПО Тульской области, рассказала, как работает связка «колледж-предприятие-ограны власти»:

Ольга Зябрева – В современных условия важно быть мобильными и отвечать на вызовы экономики региона. Для этого и создан федеральный проект «Профессионалитет». Наш колледж входит в химический кластер, опорным базовым предприятием которого стал «Щекиноазот». Мы вместе 70 лет, это родное предприятие для нас, а его сотрудники – единомышленники и преподаватели. А мы для него – кузница кадров. Мы одни из первых внедрили дуальное образование, когда в программе обучения больше практической работы непосредственно на предприятиях-заказчиках.

По словам Ольги Зябревой, последние пять лет ребята после 9 класса с удовольствием идут получать профессию и учиться:

– Это осознанный выбор молодых людей. Они получают образование и профессию, быстрее становятся самостоятельными, материально независимыми. И самое главное – гарантия трудоустройства, если ребята учатся по целевым договорами.

Праздничные мероприятия, посвященные 85-летию системы СПО, продолжились в Городском концерном зале Тулы. С экрана собравшихся поздравил министр образования России Сергей Кравцов:

– В этом году наша система СПО отмечает восемьдесят пять лет, и это действительно большое событие. За эти годы мы прошли значительный путь. Для нашей экономики система СПО – это мощный фундамент, на котором строится технологический суверенитет и благополучие общества. Сегодня колледжи и техникумы – это современные образовательные кластеры, оснащенные передовой техникой. Благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» в настоящее время создано более пятисот кластеров в восьмидесяти шести регионах, где ребята учатся по двадцати четырем направлениям, важным для рынка труда. От всей души желаю всему сообществу СПО неиссякаемой энергии, смелых проектов и ярких побед!

Собравшихся в зале ГКЗ поздравила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова:

– СПО – это отрасль, которая двигает вперед экономику региона и страны в целом. На вас лежит большая ответственность в реализации программы «Профессионалитет», от которой зависят показатели двух нацпроектов «Кадры» и «Технологическое лидерство» – вы готовите специалистов нового поколения.

По словам Ольги Гремяковой, в регионе приступили к глобальной модернизации технической базы учреждений СПО, учебных и производственных помещений, общежитий.

Министры правительства Тульской области вручили награды отличившимся сотрудникам системы СПО.

справка myslo:

Система профессионального образования в Тульской области – это 45 учреждений, в которых обучаются 39294 студентов. В 2024-2025 учебном году дуальное обучение осуществлялось в 18 образовательных организациях региона. В 2025 году выпустились 9970 человек. 3957 студентов заключили трехсторонние договоры с более чем 120 работодателями.