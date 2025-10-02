  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле водитель «затаился» на встречной обочине, а потом рванул вперед - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле водитель «затаился» на встречной обочине, а потом рванул вперед

В Туле водитель «затаился» на встречной обочине, а потом рванул вперед

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на выезде из поселка Плеханово. На записи видно, как водитель пикапа решил объехать пробку, используя встречную обочину.

«Поселок Плеханово, переезд, дата и время актуальны», - сообщил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На ул. Болдина водитель ВАЗа неторопливо нарушил ПДД
Дежурная часть
На ул. Болдина водитель ВАЗа неторопливо нарушил ПДД
вчера, в 13:24, 3 758 0
Под Тулой водитель микроавтобуса совершил опасный обгон с нарушением
Дежурная часть
Под Тулой водитель микроавтобуса совершил опасный обгон с нарушением
1 октября, в 20:00, 4 1389 1
На ул. Рязанской водители игнорируют двойную сплошную
Дежурная часть
На ул. Рязанской водители игнорируют двойную сплошную
1 октября, в 17:45, 5 1405 1
На ул. 9 Мая встретили очень странного водителя
Дежурная часть
На ул. 9 Мая встретили очень странного водителя
30 сентября, в 20:14, 13 2737 2

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 20:16 +2
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
ТРЦ «Макси» в Туле выставили на продажу
Жизнь Тулы и области
ТРЦ «Макси» в Туле выставили на продажу
вчера, в 15:50, 40 3643 -4
Тульская область планирует создать туристический маршрут с Уралом
Жизнь Тулы и области
Тульская область планирует создать туристический маршрут с Уралом
вчера, в 18:00, 28 537 -1
Во все многоквартирные дома Тульской области подаётся тепло
Жизнь Тулы и области
Во все многоквартирные дома Тульской области подаётся тепло
вчера, в 21:21, 28 569 -8
Где в Туле не будет света 3 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет света 3 октября
вчера, в 22:00, 24 529 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Зеленстрое таксист на Volkswagen Polo столкнулся с BMW
На Зеленстрое таксист на Volkswagen Polo столкнулся с BMW
Дмитрий Миляев – сотрудникам колледжей и техникумов: «Вы создаете будущее страны!»
Дмитрий Миляев – сотрудникам колледжей и техникумов: «Вы создаете будущее страны!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.