В Туле прошел форум школьных музеев ЦФО

В Туле прошел форум школьных музеев ЦФО

В оружейной столице собрались 350 активистов из 18 регионов страны.

Тула принимала Первый открытый форум музеев ЦФО. Его площадками стали крупнейшие музеи региона и центры образования Тулы, имеющие в своем составе школьные музеи.

cur6zd0r0vndgt10ww2pdf8y7l3wlzdw.jpeg

На торжественном открытии к собравшимся обратился губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

– Для нас большая честь принимать форум, посвященный школьным музеям. Это событие – важный шаг и большой вклад в сохранение исторической памяти, формирование у ребят чув­ства сопричастности к судьбе страны, уважения к подвигу тех, кто сражался за Родину и сейчас находится на передовой. Школьные музеи – это центры патриотического воспитания. Здесь ученики впервые соприкасаются с историей не по учебнику, а через реальные предметы, документы, рассказы очевидцев.

_ZYB8814.jpg

Форум включал в себя обмен опытом по созданию школьных музеев с тульскими активистами. 

И ребятам было чем поделиться: в регионе 207 паспортизированных музеев в образовательных организациях. Звание «Отличный музей» имеют 36 из них, 112 музеев – партнеры Музея Победы. 

Татьяна Золотова, начальник управления образования администрации г. Тулы:

Татьяна Золотова

– В Туле 64 центра образования, из них более 50 носят имена Героев России, Советского Союза и участников локальных войн и конфликтов. Люди, которые защищали нашу Родину, становятся примером для подрастающего поколения, и школьные музеи помогают привить школьникам верное понимание происходящего.

Во время форума стало ясно: школьные музеи сегодня – это не просто выставка экспонатов, это место для живого общения школьников с ветеранами, учителями и выпускниками. 

_ZYB8919.jpg

Важные направления работы школьных музеев: изучение предметов, коллекций и архивов; беседы с ветеранами, учителями и выпускниками; поездки по историческим местам. Один из таких примеров – Музей доблести и славы в тульском лицее № 2 им. Б. А. Слободскова. Руководит здесь Михаил Алехин, ветеран ВДВ, участник войны в Афганистане, преподаватель ОБЗР:

_ZYB8933.jpg

– Многие предметы для музея нам подарили поисковики, но есть и личные: мои, выпускников, которые участвовали в вооруженных конфликтах. Это живая история, дети должны её знать. Стены музея не пустуют, здесь проводятся патриотические мероприятия, отмечается День оружейника, День танкиста и многие другие. Нам приятно делиться опытом создания такого места с гостями, поэтому принимать форум – большая честь для нас.

После экскурсий по тульским школам ребята разработали и защитили собственные проекты, направленные на повышение эффективности и привлекательности школьных музеев. Лучшие получили награды.

Вероника Гольцова:

Вероника Гольцова:

– Я приехала из Воронеж­ской области. И на форуме мне безумно понравилось. Никогда не была на таких мероприятиях. Рада, что приехала в город с такой богатой историей. Не передать словами, сколько интересного мы здесь увидели и услышали, нужно просто приехать и увидеть всё собственными глазами.

Арина Ямщикова:

– Я из Москвы. В лицее № 2 мы увидели классный музей с ценными экпонатами. Сам лицей – настоящее образцовое госучреждение. Там постоянно проходят выставки, мероприятия; этот опыт был нам интересен.

вчера, в 19:12
Место
Тула
Дмитрий Миляев – сотрудникам колледжей и техникумов: «Вы создаете будущее страны!»
Дмитрий Миляев – сотрудникам колледжей и техникумов: «Вы создаете будущее страны!»
В Тульской области пропал 60-летний Юрий Сёмкин
В Тульской области пропал 60-летний Юрий Сёмкин
