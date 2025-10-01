Кому в октябре в Туле отключат газ: опубликован график плановых работ

АО «Тулагоргаз» продолжает техобслуживание оборудования в многоквартирных домах и проверку герметичности газопроводов. На период проведения работ временно приостанавливается газоснабжение.
Отмечается, что временной интервал приостановки газа в МКД напрямую зависит от обеспечения доступа специалистов в квартиры для проверки плит, колонок и котлов.
Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам:
25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).
Работы будут проводиться по следующим адресам:
1 октября
с 10.00 до 12.00: 6-й проезд Мясново, 74, подъезд № 1.
с 14.00 до 17.00: ул. Токарева, 63.
2 октября
с 10.00 до 17.00: ул. Дм. Ульянова, 12.
6 октября
с 10.00 до 17.00: ул. Дм. Ульянова, 10; ул. Немцова, 1.
7 октября
с 10.00 до 17.00: ул. Галкина, 34.
8 октября
с 10.00 до 17.00: ул. Немцова, 1.
9 октября
с 10.00 до 16.00: ул. Первомайская, 14а, подъезды № 2-3.
с 10.00 до 17.00: ул. Галкина, 34.
13, 15 октября
с 10.00 до 17.00: ул. Немцова, 1; ул. Галкина, 34.
16 октября
с 12.00 до 17.00: Красноармейский пр., 48.
20, 22, 27, 29 октября
с 10.00 до 17.00: ул. Галкина, 32.
27 октября
с 11.00 до 16.00: ул. Пушкинская, 6/42; ул. Жуковского, 42/6.