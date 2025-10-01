Кому в октябре в Туле отключат газ: опубликован график плановых работ

Фото из архива Myslo.

Проверьте, есть ли ваш адрес в списке.

АО «Тулагоргаз» продолжает техобслуживание оборудования в многоквартирных домах и проверку герметичности газопроводов. На период проведения работ временно приостанавливается газоснабжение.

Отмечается, что временной интервал приостановки газа в МКД напрямую зависит от обеспечения доступа специалистов в квартиры для проверки плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам:

25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте (www.tulagorgaz.ru).



Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 октября

с 10.00 до 12.00: 6-й проезд Мясново, 74, подъезд № 1.

с 14.00 до 17.00: ул. Токарева, 63.

2 октября

с 10.00 до 17.00: ул. Дм. Ульянова, 12.

6 октября

с 10.00 до 17.00: ул. Дм. Ульянова, 10; ул. Немцова, 1.

7 октября

с 10.00 до 17.00: ул. Галкина, 34.

8 октября

с 10.00 до 17.00: ул. Немцова, 1.

9 октября

с 10.00 до 16.00: ул. Первомайская, 14а, подъезды № 2-3.

с 10.00 до 17.00: ул. Галкина, 34.

13, 15 октября

с 10.00 до 17.00: ул. Немцова, 1; ул. Галкина, 34.

16 октября

с 12.00 до 17.00: Красноармейский пр., 48.

20, 22, 27, 29 октября

с 10.00 до 17.00: ул. Галкина, 32.

27 октября

с 11.00 до 16.00: ул. Пушкинская, 6/42; ул. Жуковского, 42/6.