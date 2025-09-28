Под чаепитие с пряниками: SHAMAN и Мизулина заявили о начале работы собственной партии «Мы»

Фото и видео из телеграм-канала Шамана.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявили о начале работы своей партии «Мы». Об этом стало известно во время торжества, которое они устроили в Коломне для местных жителей в честь дня рождения возлюбленной исполнителя, пишут коллеги.

— Привет, Россия. Как вы все знаете, 1 сентября у Катерины был день рождения, и вся страна знает о моем подарке. Но, к сожалению, времени отметить это событие у нас совсем не было. Вы знаете, что была подготовка к «Интервидению»», — сказал SHAMAN.

Екатерина добавила, что они спонтанно решили отметить это событие в Коломне с местными жителями. Для этого они накрыли столы, угощали людей чаем из самовара и пряниками. Все пели и танцевали.



