Под чаепитие с пряниками: SHAMAN и Мизулина заявили о начале работы собственной партии «Мы»
Фото и видео из телеграм-канала Шамана.

Под чаепитие с пряниками: SHAMAN и Мизулина заявили о начале работы собственной партии «Мы»

Певец подарил ее на день рождения возлюбленной.

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявили о начале работы своей партии «Мы». Об этом стало известно во время торжества, которое они устроили в Коломне для местных жителей в честь дня рождения возлюбленной исполнителя, пишут коллеги.

— Привет, Россия. Как вы все знаете, 1 сентября у Катерины был день рождения, и вся страна знает о моем подарке. Но, к сожалению, времени отметить это событие у нас совсем не было. Вы знаете, что была подготовка к «Интервидению»», — сказал SHAMAN. 

Екатерина добавила, что они спонтанно решили отметить это событие в Коломне с местными жителями. Для этого они накрыли столы, угощали людей чаем из самовара и пряниками. Все пели и танцевали. 


 

сегодня, в 13:00 −19
Люди
ШаманЕкатерина Мизулина
Место
Тульская областьКоломна
