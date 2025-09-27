Туляки празднуют годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

фото Правительства Тульской области

На Казанской набережной Тулы прошло большое праздничное мероприятие и патриотический концерт ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Вхождение новых территорий в состав России состоялось осенью 2022 года. Подавляющее большинство проголосовавших на референдуме высказались за вхождение в состав РФ, что свидетельствует о том, что жители этих регионов не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России.

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент В.В. Путин и главы данных регионов подписали международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Согласно документам, регионы считаются частью Российской Федерации с даты подписания. ДНР и ЛНР сохраняют статус республик, в которых русский язык считается государственным, также эти территории сохраняют свои названия. Херсонская и Запорожская области вошли в состав России как области. С тех пор 30 сентября отмечается День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией.

В преддверии праздника на Казанской набережной Тулы прошел патриотический концерт «Мы стали сильнее, потому что мы вместе». Именно эту фразу произнес президент России Владимир Путин 3 года назад во время своей речи в поддержку воссоединения новых регионов с Россией.

От имени главы региона гостей поприветствовал заместитель Губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. Он отметил, что событие, произошедшее три года назад 30 сентября имеет важное значение для всех россиян.

— Мы живем в городе - герое и с особой ответственностью отмечаем все значимые даты, такие, как сегодня, проводя концерт в самом сердце оружейной столицы. Это имеет важное значение, сегодня вся страна объединилась, помогая и поддерживая наших бойцов в зоне СВО. Те исторические решения, которые были приняты в 2022 году, особо поддерживаются всей страной.

Также он отметил, что Тула - большая волонтерская семья, которая постоянно оказывает помощь бойцам, восстанавливает города вместе со всей страной.

— Сегодня туляки и все жители Тульской области объединены идеей помощи бойцам и жителям, которые находятся на территориях проведения спецоперации. Еженедельно мы отправляем гуманитарные грузы и всячески оказываем поддержку. Вся работа идет под руководством Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева, который с особой ответственностью относится к этому направлению.

Заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Рем отметил неоценимую помощь туляков нашим бойцам и поздравил с предстоящим праздником:

— Я хотел бы поздравить всех наших соотечественников, проживающих как внутри страны, так и за пределами. Россия растет и развивается, я уверен, что мы переживем этот непростой период, еще больше укрепимся и пойдем дальше вместе с нашим президентом. Наш народ оказывает всяческую помощь бойцам в зоне СВО: плетет маскировочные сети, отшивает экипировку для наших бойцов, дети пишут письма на фронт и поддерживают наших воинов, которые в очередной раз с тульским оружием в руках отстаивают независимость и суверенитет нашей страны. Мы - едины, это главное.

Свое выступление он завершил словами гимна России: «Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!»

Торжественная часть продолжилась выступлением кавер-группы «КРАВА», подарившей участникам праздника заряд бодрости и отличного настроения. Туляки с удовольствием подхватывали знакомые мотивы и пели вместе с группой любимые песни о дружбе, любви и Родине, делали снимки на фотозоне с символикой единения России и новых территорий.

Работала полевая кухня: можно было подкрепиться солдатской кашей и согреться горячим чаем. Для участников события работали площадки волонтеров, где каждый желающий мог освоить мастерство создания изделий для военнослужащих.

Татьяна Кондрашова — Погода позволила прийти на это великолепное мероприятие. Мы всем сердцем поддерживаем присоединившиеся территории и помогаем не только сегодня, но и все годы.

Ульяна Зайчикова и Альбина Дульнева — Мы очень счастливы, что живем в городе-герое Тула. Здесь много возможностей! Сегодня мы отмечаем такой значимый и важный праздник. Программа мероприятия очень насыщенная, спасибо за такую организацию, все очень понравилось! Очень благодарны тем людям, которые находятся в зоне СВО.

Екатерина Козлова — Замечательное патриотическое мероприятие! Очень понравилось, ребенок учился сегодня делать паракордовый браслет. Шикарный концерт. «Мы стали сильнее, потому что мы вместе» - нас стало больше, мы все друг за друга, у нас - единство. Уверена, что все, кто к нам присоединился очень счастливы.

Активисты ТОС №5 микрорайона «Горушки» города Алексина под руководством Евгении Павловой учили плести нашлемники – важную часть экипировки, которая повышает шансы бойцов оставаться незамеченными в зоне СВО.

Руководитель ТОС «Первомайское» Узловского района Викторина Таршилова показала процесс изготовления сухого душа и дымовых шашек. А также продемонстрировала образец маскировочного костюма «Леший». Этот вид камуфляжа отлично скрывает бойцов в природной среде.

Мастерицы села Ильинка Узловского района вместе со старостой Юрием Шульцем собираются в сельском Доме культуры, чтобы плести незаменимые в сырость и холода сиденья-пятиточечники с теплым названием «Душки-седушки». Искусство их создания продемонстрировали гостям праздника в оружейной столице.

Мастер-класс руководителя ТОС №4 города Венева Татьяны Дербеневой был посвящен ремеслу создания незаменимого тактического браслета. Это аксессуар, который может спасти жизнь бойцу. В экстренной ситуации браслет превращается в прочный шнур длиной несколько метров.

Помимо этого, работали площадки регионального отделения «Народного фронта». Можно было научиться плести маскировочные сети и увидеть образцы беспилотных летательных аппаратов.

Также все желающие могли написать слова благодарности и добрые пожелания бойцам на площадке акции «Письмо защитнику Отечества».

Мы сделали наш судьбоносный выбор, и мероприятие в который раз показало, что наша великая тысячелетняя держава вместе с Донбассом и Новороссией проживают вместе свою судьбу, побеждают и полны решимости выиграть битву за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения.