Туляки празднуют годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
фото Правительства Тульской области

Туляки празднуют годовщину воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

«Мы стали сильнее, потому что мы вместе» - лозунг, ознаменовавший мероприятие.

На Казанской набережной Тулы прошло большое праздничное мероприятие и патриотический концерт ко Дню воссоединения Донецкой и Луганской народной республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.4ofxce39dm0pyu56cfnj3eab42b402vk.jpeg

Вхождение новых территорий в состав России состоялось осенью 2022 года. Подавляющее большинство проголосовавших на референдуме высказались за вхождение в состав РФ, что свидетельствует о том, что жители этих регионов не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России. 

30 сентября 2022  года в Георгиевском зале Кремля президент В.В. Путин и главы данных регионов подписали международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Согласно документам, регионы считаются частью Российской Федерации с даты подписания. ДНР и ЛНР сохраняют статус республик, в которых русский язык считается государственным, также эти территории сохраняют свои названия. Херсонская и Запорожская области вошли в состав России как области. С тех пор 30 сентября отмечается День воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией. 

В преддверии праздника на Казанской набережной Тулы прошел патриотический концерт «Мы стали сильнее, потому что мы вместе». Именно эту фразу произнес президент России Владимир Путин 3 года назад во время своей речи в поддержку воссоединения новых регионов с Россией.

От имени главы региона гостей поприветствовал заместитель Губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. Он отметил, что событие, произошедшее три года назад 30 сентября имеет важное значение для всех россиян.

cvtc7x044c5qltan0xeo8twciu8y5ozz.jpeg

 Мы живем в городе - герое и с особой ответственностью отмечаем все значимые даты, такие, как сегодня, проводя концерт в самом сердце оружейной столицы. Это имеет важное значение, сегодня вся страна объединилась, помогая и поддерживая наших бойцов в зоне СВО. Те исторические решения, которые были приняты в 2022 году, особо поддерживаются всей страной. 

Также он отметил, что Тула - большая волонтерская семья, которая постоянно оказывает помощь бойцам, восстанавливает города вместе со всей страной. 

— Сегодня туляки и все жители Тульской области объединены идеей помощи бойцам и жителям, которые находятся на территориях проведения спецоперации. Еженедельно мы отправляем гуманитарные грузы и всячески оказываем поддержку. Вся работа идет под руководством Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева, который с особой ответственностью относится к этому направлению.

Заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Рем отметил неоценимую помощь туляков нашим бойцам и поздравил с предстоящим праздником: 

 Я хотел бы поздравить всех наших соотечественников, проживающих как внутри страны, так и за пределами. Россия растет и развивается, я уверен, что мы переживем этот непростой период, еще больше укрепимся и пойдем дальше вместе с нашим президентом. Наш народ оказывает всяческую помощь бойцам в зоне СВО: плетет маскировочные сети, отшивает экипировку для наших бойцов, дети пишут письма на фронт и поддерживают наших воинов, которые в очередной раз с тульским оружием в руках отстаивают независимость и суверенитет нашей страны. Мы - едины, это главное.

myelml66p3dx6vfcj1h4z971v7h2kdgv.jpeg

Свое выступление он завершил словами гимна России: «Нам силу дает наша верность Отчизне. Так было, так есть и так будет всегда!»

Торжественная часть продолжилась выступлением кавер-группы «КРАВА», подарившей участникам праздника заряд бодрости и отличного настроения. Туляки с удовольствием подхватывали знакомые мотивы и пели вместе с группой любимые песни о дружбе, любви и Родине, делали снимки на фотозоне с символикой единения России и новых территорий. 

41rjvy47n3j8twtwgjbb2g8630u3hxpx.jpeg

1b342zdnsvb3yqp60u0npv8j2atk0m1w.jpeg

Работала полевая кухня: можно было подкрепиться солдатской кашей и согреться горячим чаем. Для участников события работали площадки волонтеров, где каждый желающий мог освоить мастерство создания изделий для военнослужащих.

sf83stlxnhoyqu538x9xsoczxxn3d5gg.jpeg

Татьяна Кондрашова

Татьяна Кондрашова

 Погода позволила прийти на это великолепное мероприятие. Мы всем сердцем поддерживаем присоединившиеся территории и помогаем не только сегодня, но и все годы. 

Ульяна Зайчикова и Альбина Дульнева

Ульяна Зайчикова и Альбина Дульнева

 Мы очень счастливы, что живем в городе-герое Тула. Здесь много возможностей! Сегодня мы отмечаем такой значимый и важный праздник. Программа мероприятия очень насыщенная, спасибо за такую организацию, все очень понравилось! Очень благодарны тем людям, которые находятся в зоне СВО. 

 

 

Екатерина Козлова

Екатерина Козлова

 Замечательное патриотическое мероприятие! Очень понравилось, ребенок учился сегодня делать паракордовый браслет. Шикарный концерт. «Мы стали сильнее, потому что мы вместе» - нас стало больше, мы все друг за друга, у нас - единство. Уверена, что все, кто к нам присоединился очень счастливы.  

Активисты ТОС №5 микрорайона «Горушки» города Алексина под руководством Евгении Павловой учили плести нашлемники – важную часть экипировки, которая повышает шансы бойцов оставаться незамеченными в зоне СВО. 

Руководитель ТОС «Первомайское» Узловского района Викторина Таршилова показала процесс изготовления сухого душа и дымовых шашек. А также продемонстрировала образец маскировочного костюма «Леший». Этот вид камуфляжа отлично скрывает бойцов в природной среде. 

ul3hxcwmwx8au4fs9x6a8fy6jrb1cbg1.jpeg

Мастерицы села Ильинка Узловского района вместе со старостой Юрием Шульцем собираются в сельском Доме культуры, чтобы плести незаменимые в сырость и холода сиденья-пятиточечники с теплым названием «Душки-седушки». Искусство их создания продемонстрировали гостям праздника в оружейной столице. 

Мастер-класс руководителя ТОС №4 города Венева Татьяны Дербеневой был посвящен ремеслу создания незаменимого тактического браслета. Это аксессуар, который может спасти жизнь бойцу. В экстренной ситуации браслет превращается в прочный шнур длиной несколько метров. 

yq6atrmh2a48lu2hm0w0ohoris31kqnr.jpeg

Помимо этого, работали площадки регионального отделения «Народного фронта». Можно было научиться плести маскировочные сети и увидеть образцы беспилотных летательных аппаратов. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/d0/9a/d507-bdb0-4fc9-8e63-97daf2197b86/942214f8-e75c-4daa-af4f-e874cb20657b.jpeg

l9ot1i76cf0wmhkgix0r36syu5vbao36.jpeg

Также все желающие могли написать слова благодарности и добрые пожелания бойцам на площадке акции «Письмо защитнику Отечества». 

Мы сделали наш судьбоносный выбор, и мероприятие в который раз показало, что наша великая тысячелетняя держава вместе с Донбассом и Новороссией проживают вместе свою судьбу, побеждают и полны решимости выиграть битву за наш народ, за большую историческую Россию, за будущие поколения.

kri7y22ao5fj38nj271ciau7d8my8dga.jpeg

Автор:
сегодня, в 14:00 −2
