Детский омбудсмен Наталия Зыкова помогла 13-летнему сироте остаться жить с братом

Детский омбудсмен Наталия Зыкова помогла 13-летнему сироте остаться жить с братом

Теперь парень не попадёт в детский дом, а его брату предстоит заботиться о нём до достижения совершеннолетия.

К уполномоченному по правам ребенка в Тульской области обратился 13-летний Степан, мама которого скончалась минувшим летом. Парень попросил не отправлять его в социальное учреждение, а оставить жить дома с братом. Старший брат Степана, достигший совершеннолетия, заявил, что готов взять на себя уход и воспитание мальчика.

Наталия Зыкова вместе с сотрудниками с «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1» оперативно приняла все необходимые меры для того, чтобы не разлучать братьев.

Была открыта семейно-воспитательная группа, Степану назначили пенсию по случаю потери кормильца и помогли продолжить обучение в школе по новому месту жительства.

Отец мальчика живёт в другом регионе, злоупотребляет алкоголем и не желает воспитывать сына. Наталия Зыкова подчеркнула, что продолжит поддерживать эту семью и урегулировать все имеющиеся проблемы.

сегодня, в 19:48 +2
Событие
помощьУполномоченный по правам ребенка в Тульской областидетский омбудсменсиротасоциальная защита
Люди
Наталия Зыкова
Место
ТулаТульская область
