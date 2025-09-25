Туляков приглашают пройти бесплатное обследование в Белоусовском парке

27 сентября в Центральном парке Тулы все желающие смогут бесплатно пройти ряд медицинских обследований и проконсультироваться с врачами.
Медицинские комплексы и специалисты будут принимать в субботу с 9.00 до 13.00 у главной сцены на фонтанной площади. Речь идет о следующих обследованиях:
- экспресс-исследование на ВИЧ-инфекцию;
- аутофлуоресцентная стоматоскопия (с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта);
- ЭКГ с консультацией врача-кардиолога;
- спирометрия, пульсоксиметрия с консультацией врача;
- дерматоскопия (с целью ранней диагностики злокачественных или доброкачественных новообразований);
- маммография и флюорография.
Также будет работать мобильный медицинский комплекс Тульской детской областной больницы, где маленькие туляки смогут пройти обследование у педиатра, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога.
Также все желающие смогут посетить мастер-класс по оказанию первой помощи.