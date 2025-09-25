Туляков приглашают пройти бесплатное обследование в Белоусовском парке

Фото ГУ ТО "Тульские парки".

27 сентября в Центральном парке Тулы все желающие смогут бесплатно пройти ряд медицинских обследований и проконсультироваться с врачами.

Медицинские комплексы и специалисты будут принимать в субботу с 9.00 до 13.00 у главной сцены на фонтанной площади. Речь идет о следующих обследованиях:

экспресс-исследование на ВИЧ-инфекцию;

аутофлуоресцентная стоматоскопия (с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта);

ЭКГ с консультацией врача-кардиолога;

спирометрия, пульсоксиметрия с консультацией врача;

дерматоскопия (с целью ранней диагностики злокачественных или доброкачественных новообразований);

маммография и флюорография.

Также будет работать мобильный медицинский комплекс Тульской детской областной больницы, где маленькие туляки смогут пройти обследование у педиатра, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога.



Также все желающие смогут посетить мастер-класс по оказанию первой помощи.