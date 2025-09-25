  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляков приглашают пройти бесплатное обследование в Белоусовском парке - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают пройти бесплатное обследование в Белоусовском парке
Фото ГУ ТО "Тульские парки".

Туляков приглашают пройти бесплатное обследование в Белоусовском парке

Мероприятие состоится в ближайшую субботу.

27 сентября в Центральном парке Тулы все желающие смогут бесплатно пройти ряд медицинских обследований и проконсультироваться с врачами. 

Медицинские комплексы и специалисты будут принимать в субботу с 9.00 до 13.00 у главной сцены на фонтанной площади. Речь идет о следующих обследованиях:

  • экспресс-исследование на ВИЧ-инфекцию; 
  • аутофлуоресцентная стоматоскопия (с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта); 
  • ЭКГ с консультацией врача-кардиолога; 
  • спирометрия, пульсоксиметрия с консультацией врача;
  • дерматоскопия (с целью ранней диагностики злокачественных или доброкачественных новообразований); 
  • маммография и флюорография. 

Также будет работать мобильный медицинский комплекс Тульской детской областной больницы, где маленькие туляки смогут пройти обследование у педиатра, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога. 
 
Также все желающие смогут посетить мастер-класс по оказанию первой помощи.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
вчера, в 16:59 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаЦентральный парк
Прочее
медицинские обследования
Туляки сообщают о дефиците бензина
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о дефиците бензина
вчера, в 13:52, 145 4984 -24
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
вчера, в 20:33, 45 1882 2
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
вчера, в 22:00, 46 474 0
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
Жизнь Тулы и области
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
вчера, в 19:56, 32 1291 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Приморский краевой театр кукол покажет в Туле пять спектаклей
Приморский краевой театр кукол покажет в Туле пять спектаклей
В деревне Барсуки в Упе массово погибла рыба: видео
В деревне Барсуки в Упе массово погибла рыба: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.