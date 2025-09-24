  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Суворове и Донском приставы нашли «запрещёнку» у посетителей судов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Суворове и Донском приставы нашли «запрещёнку» у посетителей судов
Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В Суворове и Донском приставы нашли «запрещёнку» у посетителей судов

В отношении мужчины и женщины были составлены административные протоколы.

В здание Суворовского межрайонного суда Тульской области прибыл 46-летний мужчина. Он сообщил, что ему необходимо посетить канцелярию. На входе судебный пристав предупредил визитера о недопустимости проноса в здание запрещённых предметов.

Посетитель заявил, что ничего противозаконного при себе не имеет. Несмотря на это, при досмотре принадлежащей мужчине сумки были обнаружены ножницы. После этого нарушитель предъявил удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки. Он был задержан и передан для разбирательства сотрудникам полиции.

Похожая история произошла в Донском: у посетительницы местного суда был изъят кухонный нож. В отношении обоих нарушителей судебными приставами были составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов», которая предусматривает штраф от 1000 до 3000 рублей.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 09:00 0
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставызапрещенные предметынарушение законодательства
Место
Тульская областьСуворовДонской
Туляки сообщают о дефиците бензина
Жизнь Тулы и области
Туляки сообщают о дефиците бензина
вчера, в 13:52, 145 4972 -24
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
Жизнь Тулы и области
«На концерт так и не попали»: тулячка рассказала подробности ЧП с билетами на «Руки вверх!»
вчера, в 20:33, 45 1874 2
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле отключат электроэнергию 26 сентября
вчера, в 22:00, 46 467 0
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
Жизнь Тулы и области
Около сотни человек не могут попасть на концерт «Руки вверх!» в «Тула-Арене»
вчера, в 19:56, 32 1287 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пожарная машина и легковушка столкнулись на Рязанской улице
Пожарная машина и легковушка столкнулись на Рязанской улице
Часть Большой Тулы временно останется без холодной воды
Часть Большой Тулы временно останется без холодной воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.