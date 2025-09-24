В Суворове и Донском приставы нашли «запрещёнку» у посетителей судов

Фото пресс-службы УФССП России по Тульской области.

В здание Суворовского межрайонного суда Тульской области прибыл 46-летний мужчина. Он сообщил, что ему необходимо посетить канцелярию. На входе судебный пристав предупредил визитера о недопустимости проноса в здание запрещённых предметов.

Посетитель заявил, что ничего противозаконного при себе не имеет. Несмотря на это, при досмотре принадлежащей мужчине сумки были обнаружены ножницы. После этого нарушитель предъявил удостоверение сотрудника силового ведомства с признаками подделки. Он был задержан и передан для разбирательства сотрудникам полиции.

Похожая история произошла в Донском: у посетительницы местного суда был изъят кухонный нож. В отношении обоих нарушителей судебными приставами были составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов», которая предусматривает штраф от 1000 до 3000 рублей.