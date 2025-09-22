  1. Моя Слобода
Снимали в Туле: вышел трейлер фильма «Человек, который смеется»
Кадр из видео.

Снимали в Туле: вышел трейлер фильма «Человек, который смеется»

Напомним, съемки проходили на фоне Косогорского металлургического завода и Тулачермета.

Вышел трейлер комедии «Человек, который смеется» с актером Евгением Цыгановым в главной роли. Напомним, съемки кинокартины частично проходили в Туле в конце июля. Фильм снимали на фоне Косогорского металлургического завода, Тулачермета, а также в трамвайном депо. В тизере как раз можно увидеть наши родненькие трамваи.

О чем сюжет?

Дмитрий (Евгений Цыганов) — популярный актер, звезда боевиков. Публика любит его за образ мачо с непроницаемым лицом. Однажды Дмитрий получает предложение от сурового, но очень богатого бизнесмена из Сибири Сергея (Сергей Гармаш) сняться в криминальной драме про 90-е в главной роли хладнокровного киллера. Сергей предлагает агенту Дмитрия (Степан Девонин) гонорар в 10 раз больше обычного. Они договариваются.

На съемках по неосторожности Дмитрия ранят выстрелом дробью. После несложной операции он готов вернуться в кадр, но сталкивается с неожиданным побочным эффектом: теперь он постоянно улыбается, а любые эмоции выражаются смехом. У Дмитрия нет шансов прекратить сниматься и «огорчить» Сергея, который явно не понаслышке знает, про что снимает кино. Но как продолжать играть сурового киллера, если постоянно смеешься? И как общаться с людьми, особенно с тревожным Сергеем, которые воспринимают твой смех как издевательство?..

Фильм выйдет на экраны кинотеатров 5 февраля 2026 года.

сегодня, в 16:00 −1
