Жара до +26: бабье лето вернется в Центральную Россию на несколько дней

Фото Алексея Пирязева.

А затем нас ждет резкий обвал холода.

«Молодое» бабье лето, которое началось одновременно с приходом календарной осени, подарило жителям Центральной России длительный период сухой и теплой погоды. Но уже сегодня всё изменится: циклон принесет дожди и заметно понизит температуру до +15…+17 °С.

А уже в воскресенье, 21 сентября, осадки прекратятся, выглянет солнце, воздух прогреется до +20°.

— В регион вернется бабье лето, на этот раз «зрелое». В понедельник и вторник природа подарит комфортную погоду с отсутствием дождей и с температурой, которая на 5–7° выше климатической нормы, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

Пик тепла придется на первый день недели, когда воздух прогреется до +23…+26 °С, во вторник ожидается +20…+22 °С.

Такой период будет кратковременным. В среду начнутся обильные осенние дожди, температура окажется ниже +15°. В последующие дни станет еще холоднее.

Синоптики говорят: осень окончательно вступит в свои права, и тепла до конца сентября больше не будет.