В Туле стартовал прием заявок на присвоение званий добровольцам

Подать пакет необходимых документов можно до 1 октября.

В областной столице начался прием заявок на присвоение званий «Доброволец города Тулы» и «Добровольческая организация города Тулы». Мероприятие проводится для популяризации и поддержки волонтерского движения. Гражданам и организациям, которым присвоено звание, вручаются медали и удостоверения.

Звание «Доброволец города Тулы» присваивается гражданам за вклад в развитие добровольческого движения и осуществление волонтёрской деятельности индивидуально, под руководством кого-либо или в составе организации.

На звание «Добровольческая организация города Тулы» могут претендовать организации, реализующие волонтёрские мероприятия в городе на протяжении как минимум трёх лет.

Прием документов проводится до 1 октября по адресу: пр-т Ленина, 20, (Молодежный центр «Родина»), 3 этаж, кабинет № 18. Телефон для справок: 36-50-24. Положение о конкурсе и бланк заявки можно найти тут.

18 сентября, в 21:21 0
Событие
ММЦ Родинадобровольцыдобровольческие организации
Место
Тула
 

