В парк-отеле «Шахтёр» в Алексине завершились соревнования «Спас-71»

В них с 15 по 17 сентября принимали участие студенческие команды из ведущих учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Первый день состязаний был посвящен образовательному блоку. Во второй день участники посетили зарядку с Заслуженным мастером спорта по гиревому спорту, десятикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы Владимиром Гуровым.

После состоялись командные испытания: тестирование по первой и допсихологической помощи, поисково-спасательные работы в условиях ЧС, пожарная безопасность, ОФП и альпинистская подготовка. Студенты подготовили визитки команд, поучаствовали в интеллектуальном квизе и интерактивной игре, а также посетили концерт.

В третий день состоялось торжественное награждение. Победителем соревнований стала команда «Парамедики» Тульского государственного университета. Второе место заняли студенты Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий, третье –  команда «Молодая гвардия» Тульского государственного технологического колледжа.

18 сентября, в 20:14
Событие
соревнованияСпас-71студенты
Место
Тульская областьАлексин
 

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

