В парк-отеле «Шахтёр» в Алексине завершились соревнования «Спас-71»

В них с 15 по 17 сентября принимали участие студенческие команды из ведущих учреждений среднего профессионального и высшего образования.

Первый день состязаний был посвящен образовательному блоку. Во второй день участники посетили зарядку с Заслуженным мастером спорта по гиревому спорту, десятикратным чемпионом мира, пятикратным чемпионом Европы Владимиром Гуровым.

После состоялись командные испытания: тестирование по первой и допсихологической помощи, поисково-спасательные работы в условиях ЧС, пожарная безопасность, ОФП и альпинистская подготовка. Студенты подготовили визитки команд, поучаствовали в интеллектуальном квизе и интерактивной игре, а также посетили концерт.

В третий день состоялось торжественное награждение. Победителем соревнований стала команда «Парамедики» Тульского государственного университета. Второе место заняли студенты Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий, третье – команда «Молодая гвардия» Тульского государственного технологического колледжа.