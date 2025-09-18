Где в Туле не будет света 19 сентября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 15-57 (нечётн.), 5, 7, 16-а,
- ул. Белобородова, 1-17 (нечётн.), 7-а,
- ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.), 33-а,
- ул. Белоусова, 54, 56, 60, 64, 64-а,
- Школьный пр-д, 1-43 (нечётн.), 1-а,
- ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 9, 11, 16, 12, 12-б, 14-в, 8, 25, 2, 4, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 8-д,
- ул. Советская, 3,
- ул. Благовещенская, 6,
- пер. Черниковский, 1-а, 2-а,
- ул. М. Горького, 5,
- ул. Демидовская, 115, 117,
- ул. Октябрьская, 52, 60, 64-а, 284, 299-а, 301, 301-а,
- ул. Дегтярёва, 52,
- ул. Карпова, 101, 103, 103-а,
- ул. Богучаровская, 2-а, 8-а, 14.