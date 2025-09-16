  1. Моя Слобода
  Огромный бобр, кинотеатр под открытым небом и Аллея звезд: как выглядит благоустроенный сквер в Новомосковске
Огромный бобр, кинотеатр под открытым небом и Аллея звезд: как выглядит благоустроенный сквер в Новомосковске
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Огромный бобр, кинотеатр под открытым небом и Аллея звезд: как выглядит благоустроенный сквер в Новомосковске

Город с рабочим визитом посетил губернатор Дмитрий Миляев.

16 сентября в ходе рабочего визита в Новомосковск Дмитрий Миляев осмотрел благоустроенный сквер им. 30-летия ВЛКСМ. Проект «Звездный» стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2024 году.

Глава администрации города Новомосковска Руслан Бутов сообщил, что общая площадь благоустройства составила 2,3 га. Основная идея проекта базировалась на развитии темы «Звездного круга»: ежегодно лучшие творческие коллективы получают заслуженную звезду на знаковом месте города — «Звездном круге» в сквере. 

m51iz0jc507a1fubky9u5p02ab1j546s.jpg

В центральной части сквера обновлена Аллея звезд, на которой разместились пятиконечные звезды, вмонтированные в плиты тротуара. Луч, идущий из звездного круга, заканчивается сценой, что является итогом славы.

В активной зоне установлен навес с качелями, детские и спортивные площадки, памп-трек. Изюминкой детской площадки стал бобр, символизирующий историю города Новомосковска, когда-то называвшимся Бобрики. Здесь же размещены модульные сиденья с возможностью зарядки телефонов и сцена, где летом может работать кинотеатр под открытым небом.

ni1w04pr4y555x8fbcovcwmajkwzqg9v (1).jpg

В сквере организована прогулочная зона с дорожками и перголой с качелями. В рамках синхронизации проекта построено кафе, заменен участок теплосетей, установлено видеонаблюдение, отремонтировано ограждение спортплощадки.

Руслан Бутов поблагодарил губернатора и правительство Тульской области за воплощение в жизнь мечты жителей Новомосковска.

1ikua1jqto6dub51aewn1qjl0154ny71.jpg

Дмитрий Миляев поручил Руслану Бутову обратить особое внимание на необходимость поддержания на высоком уровне всех городских парков и общественных пространств, а не только благоустроенных в рамках федеральных программ.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина сообщила, что регион с 2018 года участвует во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды. В нем 23 проекта-победителя, сквер 30-летия ВЛКСМ — 18-й реализованный проект. В ближайшее время новые общественные пространства откроются в Советске и Болохово. 

сегодня, в 16:32
Люди
Дмитрий МиляевРуслан Бутов
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
сквер им 30-летия ВЛКСМ
 

