  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Студенты Мединститута проходят практику в Тульском областном перинатальном центре - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Студенты Мединститута проходят практику в Тульском областном перинатальном центре
Фото минздрава Тульской области.

Студенты Мединститута проходят практику в Тульском областном перинатальном центре

Будущие врачи осваивают азы профессии под руководством опытных наставников.

В Тульском областном перинатальном центре начались занятия по акушерству для студентов 4-го курса Медицинского института ТулГУ. Об этом сообщает минздрав региона.

Перинатальный центр — клиническая база для кафедры «Акушерство и гинекология» Мединститута Тульского государственного университета. Здесь созданы условия для обучения, которые позволяют студентам не только осваивать теоретические знания, но и развивать практические навыки, необходимые для их будущей профессии. Будущие врачи осваивают азы профессии под руководством опытных наставников. Сейчас в перинатальном центре работает 69 врачей — выпускников Мединститута ТулГУ.

Снимок экрана 2025-09-14 141700.png

Обучение включает тренировки на акушерских симуляторах, что значительно улучшает подготовку будущих врачей. Они знакомятся со всеми этапами родовспоможения, присутствуют на родах, осматривают пациенток в отделениях, учатся заполнять медицинскую документацию.

— В новом корпусе центра созданы все условия для обучения: оборудовано шесть современных аудиторий с компьютерами, проекторами и наглядными пособиями. Это позволяет студентам не только осваивать теоретические знания, но и развивать практические навыки, необходимые для их будущей профессии, — отметила заведующая отделением патологии беременности областного перинатального центра, доцент кафедры «Акушерство и гинекология» Мединститута ТулГУ Алла Бадаева.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
перинатальный центрстудентымединститут

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы: афиша
Как в Тульской области отметят годовщину Куликовской битвы: афиша
До 1 октября федеральные льготники Тульской области могут изменить способ получения набора социальных услуг
До 1 октября федеральные льготники Тульской области могут изменить способ получения набора социальных услуг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.