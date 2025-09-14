Студенты Мединститута проходят практику в Тульском областном перинатальном центре

Фото минздрава Тульской области.

В Тульском областном перинатальном центре начались занятия по акушерству для студентов 4-го курса Медицинского института ТулГУ. Об этом сообщает минздрав региона.

Перинатальный центр — клиническая база для кафедры «Акушерство и гинекология» Мединститута Тульского государственного университета. Здесь созданы условия для обучения, которые позволяют студентам не только осваивать теоретические знания, но и развивать практические навыки, необходимые для их будущей профессии. Будущие врачи осваивают азы профессии под руководством опытных наставников. Сейчас в перинатальном центре работает 69 врачей — выпускников Мединститута ТулГУ.

Обучение включает тренировки на акушерских симуляторах, что значительно улучшает подготовку будущих врачей. Они знакомятся со всеми этапами родовспоможения, присутствуют на родах, осматривают пациенток в отделениях, учатся заполнять медицинскую документацию.

— В новом корпусе центра созданы все условия для обучения: оборудовано шесть современных аудиторий с компьютерами, проекторами и наглядными пособиями. Это позволяет студентам не только осваивать теоретические знания, но и развивать практические навыки, необходимые для их будущей профессии, — отметила заведующая отделением патологии беременности областного перинатального центра, доцент кафедры «Акушерство и гинекология» Мединститута ТулГУ Алла Бадаева.