До 1 октября федеральные льготники Тульской области могут изменить способ получения набора социальных услуг

Изменения начнут действовать с 1 января следующего года.

Отделение Социального фонда России по Тульской области обеспечивает граждан, относящихся к льготным категориям, ежемесячными денежными выплатами, в которые также входит набор социальных услуг. Граждане вправе самостоятельно определить, в какой форме их получать — в натуральной или в виде денежной компенсации.

В 2025 году стоимость набора социальных услуг составляет 1728,46 руб. в месяц и включает в себя: 

  • обеспечение необходимыми медикаментами;
  • предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

При назначении ежемесячной денежной выплаты Отделение СФР в большинстве случае устанавливает набор соцуслуг в натуральной форме. Исключение — граждане, подвергшиеся радиоактивному излучению и ветераны боевых действий. 

В дальнейшем федеральные льготники имеют право ежегодно выбирать подходящую форму предоставления набора социальных услуг. Для этого необходимо до 1 октября текущего года подать заявление на портале Госуслуг, в клиентской службе регионального отделения Соцфонда или в МФЦ. Выбор начнет действовать с 1 января следующего года.

В зависимости от своих предпочтений гражданин может заменить получение одной, двух или всех услуг на денежный эквивалент. 

Важно: льготы в натуральном виде предоставляются не в пределах суммы денежной компенсации, а в том объеме, который необходим человеку.

Сегодня в Тульской области более 67,1 тыс. человек получают полный набор соцуслуг в натуральной форме. Более 130,4 тыс. жителей региона полностью или частично отказались от него в пользу денежной компенсации.

Более подробную информацию можно получить по номеру телефона единого контакт-центра: 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

