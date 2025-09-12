Погода в Туле 13 сентября: прохладно и без осадков

Фото Алексея Пирязева

В День города в Туле будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, ветер восточной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +4 до +9, днём – от +15 до +20 градусов. Атмосферное давление – 755-760 мм рт. ст.