Министр строительства Тульской области посетил стройплощадку «Композитной долины» на Коминтерна

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В данный момент территорию готовят под строительство объектов.

Заместитель председателя правительства — министр строительства Тульской области Игорь Казенный посетил стройплощадку Инновационного научно-технологического центра «Композитная долина» на улице Коминтерна в Туле.

Совместно с председателем комитета Тульской области по науке и инноватике Антоном Панкратовым, представителями администрации Тулы, Фонда «ИНТЦ „Композитная долина“» и Тульского областного управления строительства зампред проконтролировал снос существующих зданий, расположенных в границах земельного участка, и подготовку территории под строительство.

— Строительство центра идет за счет средств федерального бюджета с участием бюджета Тульской области. Площадь земельного участка — 10 тысяч кв. м, общая площадь зданий — 34 тысячи кв. м. Проектная документация подготовлена, начались работы по демонтажу и расчистке территории, — сказал Игорь Казенный.

Проект реализуется по программе «Развитие производства композитных материалов (композитов) и изделий из них» нацпроекта «Новые материалы и химия».

Центр «Композитная долина» станет ключевым фактором для развития композитных технологий, объединяя усилия науки, образования и промышленности в Тульской области, что позволит создать инновационную платформу для устойчивого экономического роста региона.

Напомним, проект включает в себя технопарк и лабораторно-исследовательский комплекс. Здесь возведут два 8-этажных научно-лабораторных корпуса, а также 10-этажное здание общежития гостиничного типа.

Как будет выглядеть «Композитная долина», можно посмотреть по ссылке.