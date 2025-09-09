В Тульской области прошел музыкальный фестиваль детских команд КВН

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 3 по 11 сентября в парк-отеле «Шахтер» в Тульской области проходит XIV Всероссийский фестиваль детских команд КВН.Первые.

8 сентября самые музыкальные, веселые и находчивые участники показали свои способности на первом Всероссийском музыкальном фестивале детских команд КВН. 15 коллективов прошли предварительный отбор и подготовили яркие номера.

Выступления команд оценивали: заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова, заместитель руководителя дирекции, реализации творческих и специальных проектов Движения Первых Мария Бородина, чемпион Высшей Лиги КВН Ян Сухарев и другие.

Третье место завоевала сборная Москвы и Санкт-Петербурга «Ровесник». На втором — команда «Регион 61» из Ростова-на-Дону. Победителем стала команда «Мужики» из Нижнего Новгорода.

— Вы сегодня подарили нам много энергии. Было ярко и по-юношески искрометно! Уверена, что вы и дальше будете так же ярко продолжать свой творческий путь. Вы уже большие профессионалы. Желаю успехов! — сказала Ольга Гремякова.

Музыкальный фестиваль проходил в день памяти Александра Васильевича Маслякова.

Впереди у ребят два решающих дня фестиваля детских команд КВН.Первые. 9 сентября состоится финал Всероссийской Юниор-Лиги КВН. По итогам конкурсной программы станут известны команды — участники нового сезона телевизионного проекта «КВН ДЕТИ». 10 сентября пройдет крупнейшее мероприятие в рамках Всероссийской акции «Портрет Героя 2025». Его участниками станут 1000 детей из разных регионов России. Герои СВО поделятся своими историями, а ребята будут писать их портреты.

Грандиозным финалом фестиваля станет гала-концерт, на котором выступят 17 лучших команд.

XIV Всероссийский фестиваль детских команд КВН.Первые для детей и молодежи от 6 до 18 лет организован правительством Тульской области, ТТО «АМИК» и Движением Первых и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».