Трещины на здании: в Тульском музее изобразительных искусств прокомментировали ремонт

Ранее Myslo писал, что фасад Тульского музея изобразительных искусств начали ремонтировать. Рабочие зашпаклевали трещины по всему зданию, которые появились в 2024 году.
Фото Дмитрия Дзюбина.
В Тульском музейном объединении прокомментировали работы. Подрядчиком выступает ООО «СТАНДАРТСТРОЙ». Контракт с ним на восстановление поврежденных конструкций и внутренней отделки здания был заключен 10 июня 2025 года.
Чем сейчас занимается подрядная организация:
- завершены работы по инъектированию трещин — метод ремонта, при котором в трещины вводят специальный состав под давлением,
- завершаются отделочные работы с первого по третий этаж, ремонт полов и облицовки стен в подвале,
- проводятся работы по ремонту и подготовке к окраске фасадов здания музея.
Сообщается, что ремонт ведется в соответствии с графиком. Работы первого и второго этапов выполнения контракта приняты и оплачены в установленный срок.
Срок окончания ремонта — до 21 октября нынешнего года.
В данный момент залы Тульского музея изобразительных искусств закрыты для посещения.