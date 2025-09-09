Трещины на здании: в Тульском музее изобразительных искусств прокомментировали ремонт

Фото Тульского музейного объединения.

Все работы должны завершиться до конца октября.

Ранее Myslo писал, что фасад Тульского музея изобразительных искусств начали ремонтировать. Рабочие зашпаклевали трещины по всему зданию, которые появились в 2024 году.



Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульском музейном объединении прокомментировали работы. Подрядчиком выступает ООО «СТАНДАРТСТРОЙ». Контракт с ним на восстановление поврежденных конструкций и внутренней отделки здания был заключен 10 июня 2025 года.

Чем сейчас занимается подрядная организация:

завершены работы по инъектированию трещин — метод ремонта, при котором в трещины вводят специальный состав под давлением,

завершаются отделочные работы с первого по третий этаж, ремонт полов и облицовки стен в подвале,

проводятся работы по ремонту и подготовке к окраске фасадов здания музея.

Сообщается, что ремонт ведется в соответствии с графиком. Работы первого и второго этапов выполнения контракта приняты и оплачены в установленный срок.

Срок окончания ремонта — до 21 октября нынешнего года.

В данный момент залы Тульского музея изобразительных искусств закрыты для посещения.