В тульском педуниверситете студенты направления «Адаптивное физвоспитание» могут получить стажировку в Китае
Фото Дмитрия Дзюбина.

В тульском педуниверситете студенты направления «Адаптивное физвоспитание» могут получить стажировку в Китае

Напомним, что это новый профиль подготовки в вузе.

8 сентября на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили подготовку студентов по новому направлению «адаптивное физическое воспитание», которое в этом году открыто в Университете Льва Толстого.

Ректор ТГПУ им. Л. Н. Толстого Константин Подрезов сообщил, что по итогам приемной кампании на это направление зачислено 11 абитуриентов. Некоторые из них имеют золотые значки ГТО. Обучать студентов вуз будет совместно с Тульской областной спортивной школой по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, отделением реабилитации Тульской областной клинической больницы, региональным центром «Абилимпикс», а также федерациями, в которых развиваются адаптивное скалолазание и твирлинг.

Кроме того, студенты этого направления могут выбрать в качестве элективного курса изучение китайского языка со стажировкой в Китае.

Константин Подрезов поблагодарил Дмитрия Миляева за поддержку нового направления подготовки и предоставленную студентам возможность получить компенсацию затрат на обучение.

Напомним, правительство Тульской области компенсирует учащимся направления «Адаптивное физическое воспитание» 100 из 140 тысяч рублей от стоимости обучения за год за успешную учебу, а студентам — ветеранам СВО — 95% стоимости обучения. Кроме того, вуз предоставил студентам компенсацию части затрат в зависимости результатов ЕГЭ.

Фотограф:
вчера, в 18:00 0
Место
Тула
Прочее
студентыТГПУ имени Льва Толстого

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

