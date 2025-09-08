  1. Моя Слобода
Экс-глава тульского правительства Вячеслав Федорищев вмешался в конфликт Екатерины Мизулиной и Егора Крида
Губернатор Самарской области встал на защиту главы «Лиги безопасного интернета» и позвал Егора Крида на разговор

Конфликт двух эпатажных героев российского шоу-бизнеса набирает обороты. Напомним, скандал разгорелся из-за масштабного концерта Егора Крида, который состоялся 30 августа. Артист собрал на шоу 86 тысяч зрителей, среди которых было очень много девочек-подростков (основная целевая аудитория артиста).

Яблоком раздора стал страстный поцелуй рэпера с полуобнаженной танцовщицей. Девушка исполнила откровенный танец в стиле стрип-пластики, в том числе сидя на коленях у Крида. Возрастное ограничение концерта было 12+.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сравнила концерт Егора Крида со скандальной «голой вечеринкой» и призвала Следственный комитет России и Генпрокуратуру дать оценку произошедшему.

Егор Крид в ответ прошелся по отношениям Мизулины и Shaman, а также вспомнил, что они сами недавно проводили уроки поцелуев для восьмиклассников.

На защиту Екатерины Мизулиной встал экс-глава тульского правительства и нынешний губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сначала Вячеслав позвал Егора Крида на разговор:

Снимок экрана 2025-09-08 в 17.48.27.png

Источник: Telegram-канал Вячеслава Федорищева

Затем самарский губернатор призвал рэпера не суетиться:

Снимок экрана 2025-09-08 в 16.17.38.png

Источник: Telegram-канал Вячеслава Федорищева

Вячеслав Федорищев продолжает настаивать на встрече с Егором Кридом. Состоится она или нет, покажет время (Умар Кремлёв —президент федерации бокса):

Снимок экрана 2025-09-08 в 17.50.56.png

Источник: Telegram-канал Вячеслава Федорищева

Сегодня политик разместил в своих соцсетях релиз самарских рэперов и подписал:

Снимок экрана 2025-09-08 в 17.51.17.png

Источник: Telegram-канал Вячеслава Федорищева

