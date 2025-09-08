В Туле общественный транспорт продлят до воинского кладбища

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Для этого на автодороге Тула – Новомосковск установят два остановочных пункта и обустроят регулируемый пешеходный переход.

Губернатор Дмитрий Миляев провел личный прием граждан. Так, жительница мкр-на Левобережного Тулы, супруга погибшего участника СВО, обратилась к главе региона с просьбой продлить общественный транспорт к воинскому кладбищу.

Заместитель министра — директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Евгений Ташлыков рассказал, что для обеспечения пешеходной доступности городского кладбища № 5 на автодороге Тула — Новомосковск установят два остановочных пункта и обустроят регулируемый пешеходный переход.

После проведения строительно-монтажных работ новые остановки будут включены в реестр официальных маршрутов городского транспорта, а на межмуниципальных маршрутах остановки будут производиться по требованию.

По словам главы администрации Тулы Ильи Беспалова, от нового остановочного пункта до воинского кладбища будет заасфальтирована пешеходная дорожка.