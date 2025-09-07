В Туле определили лучшую бригаду скорой помощи в России

За звание лучшей бригады боролись 28 команд из 17 регионов страны — от Когалыма до Белгорода. Конкурс стал самым масштабным по количеству участников состязание за все время его существования.

Программа соревнований включала теоретический и практический этапы. Команды демонстрировали навыки диагностики, оказания помощи в экстренных ситуациях и медицинской сортировки пострадавших. Водители показывали мастерство управления автомобилем скорой медицинской помощи на этапе «Ралли».

«Благодаря продуманной структуре, включающей 25 подстанций и 26 остановочных пунктов, мы охватываем всю территорию Тульской области. Это позволяет нашим бригадам оперативно прибывать даже в самые отдаленные населенные пункты. Но главный показатель нашей работы — это скорость. Среднее время прибытия составляет всего 13,6 минуты — это один из лучших результатов по всей России», — сказал министр здравоохранения Сергей Мухин.

Победителями стала команда «ЮГРА» Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут.

Напомним, совершенствование экстренной помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».