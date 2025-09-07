  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле определили лучшую бригаду скорой помощи в России - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле определили лучшую бригаду скорой помощи в России

В Туле определили лучшую бригаду скорой помощи в России

5 сентября состоялся III Межрегиональный конкурс профессионального мастерства сотрудников скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

За звание лучшей бригады боролись 28 команд из 17 регионов страны — от Когалыма до Белгорода. Конкурс стал самым масштабным по количеству участников состязание за все время его существования.

Снимок2.JPG

Программа соревнований включала теоретический и практический этапы. Команды демонстрировали навыки диагностики, оказания помощи в экстренных ситуациях и медицинской сортировки пострадавших. Водители показывали мастерство управления автомобилем скорой медицинской помощи на этапе «Ралли».

Снимок1.JPG

«Благодаря продуманной структуре, включающей 25 подстанций и 26 остановочных пунктов, мы охватываем всю территорию Тульской области. Это позволяет нашим бригадам оперативно прибывать даже в самые отдаленные населенные пункты. Но главный показатель нашей работы — это скорость. Среднее время прибытия составляет всего 13,6 минуты — это один из лучших результатов по всей России», — сказал министр здравоохранения Сергей Мухин.

Снимок3.JPG

Победителями стала команда «ЮГРА» Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут.

Напомним, совершенствование экстренной помощи — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 20:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
лучшая бригадаскорая помощьконкурс

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Ф. Энгельса в Туле встретили двух торопыг
На ул. Ф. Энгельса в Туле встретили двух торопыг
«Ловля донной удочкой»: в Туле определили лучшего рыбака
«Ловля донной удочкой»: в Туле определили лучшего рыбака
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.