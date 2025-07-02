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Курительные трубки, счетный жетон из Нюрнберга и свинцовые пули: что нашли археологи напротив Тульского цирка

Курительные трубки, счетный жетон из Нюрнберга и свинцовые пули: что нашли археологи напротив Тульского цирка

В мае этого года в Туле на улице Советской стартовали археологические исследования на месте будущего строительства ЖК «Прайм Советская».

Работы ведут археологи СПОК «Елецкий Стан». На данный момент в процессе изучения находится около 2000 кв. м. Уже получена внушительная керамическая коллекция и почти 9 сотен единиц индивидуальных находок.

Среди них: курительные трубки, изразцы, медные и серебряные монеты Российской империи, свинцовые пули и пломбы, бронзовые перстни-печатки с вензелями, кресты, украшения и др.

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Интересная находка — счетный жетон из медного сплава, отчеканенный в Нюрнберге. Нумизматический словарь определяет счетные жетоны как «металлическую марку для принятых в древности и в средние века подсчетов с помощью счетной доски (абака)». В начале XVIII века в Европе такие жетоны потеряли свое основное предназначение, однако мастера продолжали чеканить их в массовом количестве для использования в качестве украшения (монисто), памятных знаков, фишек для азартных игр и т. п. Обратим внимание, что как раз у этого жетона тоже имеется отверстие для подвешивания.

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Другая примечательная находка относится к предметам личного благочестия. Это меднолитая иконка-подвеска арочной формы с изображением одного из самых почитаемых раннехристианских святых Никиты Бесогона, изгоняющего/побивающего беса. Композиция окружена широким рельефным валиком, на котором проглядываются буквы. Левой рукой святой держит беса, а правой — в замахе с палицей для удара.

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Еще одна любопытная находка — графитовый стержень с надписью «Сименсъ и Гальске С. Петербургъ». В 1879 году Карл Сименс построил на Васильевском острове в Санкт-Петербурге первый в России кабельный завод «Сименс и Гальске», который производил графитовые стержни для уличных светильников.

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Председатель СПОК «Елецкий Стан» Александр Иншаков добавил, что из-за затяжных дождей археологические исследования были приостановлены, но с изменением погодных условий они продолжатся.

Напомним, старый квартал на ул. Советской был снесен в конце апреля. На пересечении улиц Советской и Пионерской будет построен дом элит-класса «Прайм Советская».

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