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Волейболистка Полякова перешла из московского «Динамо» в «Тулицу»
Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистка Полякова перешла из московского «Динамо» в «Тулицу»

Тульский клуб объявил о трансфере.

Волейболистка Екатерина Полякова перешла в «Тулицу». Она выступает на позиции центральная блокирующая. Имеет спортивное звание мастера спорта.

Полякова родом из Красноярска. Ей 38 лет. Рост спортсменки — 195 см.

Клубная карьера:

  • «Заречье-Одинцово»,
  • «Хара Морин»,
  • «Енисей»,
  • «Динамо-Метар»,
  • «Ленинградка»,
  • «Динамо» (Москва).

Достижения:

  • чемпионка России,
  • бронзовый призёр чемпионата России,
  • двукратный победитель Кубка России,
  • бронзовый призёр Кубка России,
  • обладательница Кубка Столетия,
  • победительница Спартакиады Сильнейших.

Напомним, новичками предстоящего сезона стали доигровщицы Екатерина Сокольчик, Виктория Чернышева, Карина Симонова и Александра Мамедова, связующая сборной Сербии Рада Перович, центральные блокирующие Анна Багрянцева и Юлия Синицкая, а также диагональная сборной Кубы Далила Палма.

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вчера, в 17:41 0
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