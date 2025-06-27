Волейболистка Полякова перешла из московского «Динамо» в «Тулицу»

Фото пресс-службы ВК "Тулица".

Волейболистка Екатерина Полякова перешла в «Тулицу». Она выступает на позиции центральная блокирующая. Имеет спортивное звание мастера спорта.

Полякова родом из Красноярска. Ей 38 лет. Рост спортсменки — 195 см.

Клубная карьера:

«Заречье-Одинцово»,

«Хара Морин»,

«Енисей»,

«Динамо-Метар»,

«Ленинградка»,

«Динамо» (Москва).

Достижения:

чемпионка России,

бронзовый призёр чемпионата России,

двукратный победитель Кубка России,

бронзовый призёр Кубка России,

обладательница Кубка Столетия,

победительница Спартакиады Сильнейших.

Напомним, новичками предстоящего сезона стали доигровщицы Екатерина Сокольчик, Виктория Чернышева, Карина Симонова и Александра Мамедова, связующая сборной Сербии Рада Перович, центральные блокирующие Анна Багрянцева и Юлия Синицкая, а также диагональная сборной Кубы Далила Палма.