Волейболистка Полякова перешла из московского «Динамо» в «Тулицу»

Волейболистка Екатерина Полякова перешла в «Тулицу». Она выступает на позиции центральная блокирующая. Имеет спортивное звание мастера спорта.
Полякова родом из Красноярска. Ей 38 лет. Рост спортсменки — 195 см.
Клубная карьера:
- «Заречье-Одинцово»,
- «Хара Морин»,
- «Енисей»,
- «Динамо-Метар»,
- «Ленинградка»,
- «Динамо» (Москва).
Достижения:
- чемпионка России,
- бронзовый призёр чемпионата России,
- двукратный победитель Кубка России,
- бронзовый призёр Кубка России,
- обладательница Кубка Столетия,
- победительница Спартакиады Сильнейших.
Напомним, новичками предстоящего сезона стали доигровщицы Екатерина Сокольчик, Виктория Чернышева, Карина Симонова и Александра Мамедова, связующая сборной Сербии Рада Перович, центральные блокирующие Анна Багрянцева и Юлия Синицкая, а также диагональная сборной Кубы Далила Палма.