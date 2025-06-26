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Алексинский завод «Рубин» не выплатил сотрудникам 2,5 миллиона рублей заработной платы
Фото Дмитрия Дзюбина.

Алексинский завод «Рубин» не выплатил сотрудникам 2,5 миллиона рублей заработной платы

Юрлицо оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Алексинская межрайонная прокуратура провела проверку после обращений работников ООО «АЗ Рубин». Сотрудники жаловались на несвоевременную выплату зарплаты.

Поставщик противопожарного оборудования в апреле не обеспечил денежным вознаграждением 60 рабочих. Общая сумма задолженности составила 2,5 миллиона рублей.

Юрлицо привлекли к ответственности за невыплату заработной платы в установленный срок в рамках трудовых отношений (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

Прокурор внес руководителю организации представление.

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вчера, в 10:26 +1
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