Жителя Кимовска наказали за самовольное подключение к газопроводу

Фото Алексея Пирязева.

В среду, 25 июня, мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении за самовольное подключение к тепловым сетям (ст. ч.1 ст. 7.19 КоАП РФ). Местный житель решил обеспечить себя голубым топливом, минуя официальные инстанции.

Дело рассматривалось в судебном участке № 21 Кимовского судебного района Тульской области. Установлено, что мужчина сделал врезку в газопровод для пользования колонкой.

Нарушения устранили, на отключенные трубы установили заглушку, как сообщает суд, «в связи с необходимостью ремонта дымовентиляционных каналов».

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.