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  4. Жителя Кимовска наказали за самовольное подключение к газопроводу - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Жителя Кимовска наказали за самовольное подключение к газопроводу
Фото Алексея Пирязева.

Жителя Кимовска наказали за самовольное подключение к газопроводу

Мужчине назначили штраф.

В среду, 25 июня, мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении за самовольное подключение к тепловым сетям (ст. ч.1 ст. 7.19 КоАП РФ). Местный житель решил обеспечить себя голубым топливом, минуя официальные инстанции.

Дело рассматривалось в судебном участке № 21 Кимовского судебного района Тульской области. Установлено, что мужчина сделал врезку в газопровод для пользования колонкой.

Нарушения устранили, на отключенные трубы установили заглушку, как сообщает суд, «в связи с необходимостью ремонта дымовентиляционных каналов».

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.

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вчера, в 10:45 0
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