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Австралия внесла SHAMAN'а в санкционный список
Фото Алексея Пирязева.

Австралия внесла SHAMAN'а в санкционный список

Министр иностранных дел страны отметил, что певец выполняет важную роль для России.

Австралия ввела новые антироссийские санкции: в список добавили 37 человек и 7 организаций. В их числе оказался уроженец Тульской области — певец SHAMAN.

Как отметили в МИД страны, причиной попадания имен в табличку Excel стало то, что эти физические и юрлица, по мнению министра Пенни Вонг, «занимались деятельностью или выполняют функцию, имеющую экономическое или стратегическое значение для России».

Рядом с Ярославом Дроновым в списке оказался актер Вячеслав Манучаров, ведущий YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

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вчера, в 09:35 0
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