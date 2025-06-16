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Синоптики предупредили о сентябрьской погоде в ЦФО к концу недели
Фото Алексея Пирязева.

Синоптики предупредили о сентябрьской погоде в ЦФО к концу недели

Температура воздуха будет на 3–4° ниже климатической нормы.

В понедельник, 16 июня, дождливый циклон переместится из Центральной России на северо-восток. Под влиянием области повышенного давления ненадолго распогодится: будет солнечно и до +25°. Но такие погодные условия продержатся только один день.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», во вторник и среду зарядят дожди, воздух прогреется до +21…+23 °С. В четверг ожидаются ливни и похолодание до +16…+18 °С.

В пятницу ЦФО накроет холодный и порывистый северный, северо-восточный ветер.

— Включится «сентябрь» с температурой воздуха на 3–4° ниже климатической нормы, — говорят синоптики.

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сегодня, в 14:18 +1
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