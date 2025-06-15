В Новомосковске спасатели вытащили собаку, застрявшую в прутьях кованого забора

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В железном кованом заборе на улице Дзержинского в Новомосковске застрял пушистый комочек. Маленькую собачку крепко зажало между узкими прутьями, и самостоятельно она уже не смогла освободиться. К счастью, неравнодушные люди заметили животное и позвонили спасателям МЧС России.

Огнеборцы 25 пожарно-спасательной части, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, разжали прутья и освободили испуганную кроху из затруднительного положения.

Как сообщили в региональном МЧС, животное не пострадало.