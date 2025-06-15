  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Новомосковске спасатели вытащили собаку, застрявшую в прутьях кованого забора - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Новомосковске спасатели вытащили собаку, застрявшую в прутьях кованого забора
Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В Новомосковске спасатели вытащили собаку, застрявшую в прутьях кованого забора

Испуганный кроха не пострадал.

В железном кованом заборе на улице Дзержинского в Новомосковске застрял пушистый комочек. Маленькую собачку крепко зажало между узкими прутьями, и самостоятельно она уже не смогла освободиться. К счастью, неравнодушные люди заметили животное и позвонили спасателям МЧС России.

Огнеборцы 25 пожарно-спасательной части, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, разжали прутья и освободили испуганную кроху из затруднительного положения.

Как сообщили в региональном МЧС, животное не пострадало.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:24 +3
Другие статьи по темам
Место
Новомосковск
Прочее
МЧСсобакаспасение

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульская Госавтоинспекция устроит рейд по любителям выезда на встречку
Тульская Госавтоинспекция устроит рейд по любителям выезда на встречку
В Туле ливень смыл асфальт на улице Филимоновской
В Туле ливень смыл асфальт на улице Филимоновской
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.