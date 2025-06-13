В День России на свет появились 17 туляков

Фото: минздрав Тульской области

12 июня в регионе родились 9 мальчиков и 8 девочек.

По данным Минздрава Тульской области, один мальчик родился в Новомосковском роддоме, остальные малыши появились на свет в областном перинатальном центре.

Поздравляем родителей и желаем здоровья новорожденным!