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В День России на свет появились 17 туляков
Фото: минздрав Тульской области

В День России на свет появились 17 туляков

12 июня в регионе родились 9 мальчиков и 8 девочек.

По данным Минздрава Тульской области, один мальчик родился в Новомосковском роддоме, остальные малыши появились на свет в областном перинатальном центре. 

Поздравляем родителей и желаем здоровья новорожденным!

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