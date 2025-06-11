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Тульские волонтёры нашли потерявшегося пенсионера в 15 км от дома

Тульские волонтёры нашли потерявшегося пенсионера в 15 км от дома

По счастливой случайности дедушку заметил местный житель, видевший ориентировку поисковиков в соцсетях.

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали о ходе поисков 77-летнего щекинца Виктора Гончарова, который ушёл из дома 8 июня и не вернулся. Заявка на поиск Виктора Устиновича поступила в отряд на следующий день, в 14:54. Пропавший проживает на самой окраине райцентра, дальше начинается частный сектор, водоемы и леса. Ситуацию осложняло ещё и то, что пенсионер страдает деменцией и за прошедшее время мог уйти куда угодно.

– Из-за дождя и сильного ветра поиск удалось начать не сразу, – рассказала координатор отряда Анастасия с позывным «Добрая фея». – Прибыв на место, мы опросили соседей, распространили информацию о пропавшем, занялись поиском камеры видеонаблюдения и возможных свидетелей.

Одновременно волонтёры рассылали листовки по соцсетям и прозванивали больницы. Утром следующего дня, примерно в 10.00, на горячую линию «ЛизаАлерт» поступает звонок от мужчины, который нашел Виктора Устиновича.

Он рассказал, что дедушка пришел в его двор ещё ночью и просидел несколько часов на ступеньках дома. Расстояние от места пропажи до точки обнаружения пропавшего – не менее 15 км! Пенсионер сильно ослаб, но был в сознании. Медики оперативно оказали ему помошь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Волонтёры напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики: снабдите пожилого близкого человека GPS-трекером, положите ему в карманы записки с его именем и номерами телефонов родственников, сделайте нашивки на одежду с этой информацией и т. д.

Сейчас, в сезон активных поисков, отряд «ЛизаАлерт» особенно нуждается помощи неравнодушных земляков. Присоединиться к поискам пропавших людей просто — достаточно заполнить анкету

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