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«Я не хочу продавать свои картины, но нам нужны деньги»: семье инвалида из Ясногорска требуется помощь

«Я не хочу продавать свои картины, но нам нужны деньги»: семье инвалида из Ясногорска требуется помощь

Матери и сыну необходимо собрать 100 тысяч рублей на замену газового оборудования.

Неприметная темная калитка у дороги, ведущей в частные дома на окраине Ясногорска, скрывает за собой непростую историю семьи Гудзь. Здесь в частном доме живет мать и ее сын-инвалид. У мальчика с рождения был врожденный порок развития лицевых костей, позже к нему прибавилась еще и эпилепсия.

Сейчас Михаилу Гудзю 34 года. 25 лет назад, после очередной операции, у него начались осложнения. С тех пор его мать Светлана постоянно находится рядом — во время приступов сыну необходима помощь.

Семья справляется; выкручиваются как могут: когда потребовался ремонт крыши, взяли кредит. Дом старый, и работы, а значит и денег, нужно много, но Гудзь вытягивают своими силами — лекарства, коммунальные платежи, продукты. До последнего времени проблем не возникало.

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В феврале 2021 года скончался глава семейства. Стало еще тяжелее, однако Светлана не отчаивается и осваивает мужскую работу: сама перестилает полы, меняет лаги, заливает бетон. Инструменты 58-летней женщине, когда узнают, что они не для мужа, продают со скидкой. За лекарствами для Михаила приходится ездить в Тулу, в Ясногорске таких нет. Семье Гудзь тяжело, но они всегда справлялись своими силами.

И так бы и продолжалось, но накануне газовая служба во время осмотра признала их аппарат ОГВ в доме Светланы непригодным: у старого оборудования отсутствовал автомат. Настоятельно заменить попросили и газовую колонку.

Но и это не все. Внезапно оказалось, что трубы, которые в доме как минимум с 1979 года, расположены неправильно и их требуется перенести. Общая сумма работ составит около 100 тысяч рублей. Площадку под АОГВ Светлана, кстати, уже выровняла. Сама.

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Откуда семье брать деньги? У Светланы есть хобби — она вышивает картины. Стоимость одной из таких, по картине «Охотники на привале» Василия Перова, составляет 120 тысяч рублей — такую цифру Светлане когда-то давно назвал оценщик.

На одну такую картину требуется от месяца до нескольких лет. В интернете полно предложений в самых разных ценовых категориях. Все зависит от сложности работы и размеров, цены варьируются от десятков до сотен тысяч рублей.

— В последнее время мы собрали музейную коллекцию: Перов, Серов, Шишкин, Левитан… Я никогда не знала, что у Левитана есть натюрморты; думала, только пейзажи, — говорит Светлана.

Для начала берется белое полотно, затем на него по желанию наносится рисунок. А потом — только кропотливая работа, так как вышивка бывает очень мелкой. 

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Светлана вышивает и на заказ, преимущественно иконы. За работу берет немного, особенно если просят знакомые, которых семья завела в многочисленных больницах. Одна из таких — вышивка с Казанской иконой Божией Матери — уехала знакомым в Моздок (Северная Осетия).

— Один товарищ сказал, что я опять прогадала в цене, но я говорю: «Это свои!» — делится женщина.

Темп не позволяет делать много, но даже такой прибавки семье Гудзь хватает. Когда не возникает неожиданных затрат вроде необходимости экстренной замены труб.

Вы можете помочь Михаилу и Светлане на безвозмездной основе. Или приобрести вышитые картины. Связаться с семьей Гудзь можно по номерам: +7 996 431-27-40 (есть WhatsApp) и +7 910 150-87-68.

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