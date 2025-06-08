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В Туле жители всё чаще забирают из гнезд птенцов пустельги: можно ли это делать?
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле жители всё чаще забирают из гнезд птенцов пустельги: можно ли это делать?

Желание помочь для малышей может быть смертельно опасным.

Сокол-пустельга гнездится на крышах многоэтажек. Подросшие птенцы вылетают на улицы города и там же учатся летать. Вначале они только прыгают и не боятся людей, но постепенно приобретают опыт под присмотром родителей.

«Если вы увидели такого слётка, не трогайте его и проходите мимо.
Помощь нужна только раненым, пострадавшим птицам или совсем маленьким птенцам, оказавшимся вне гнезда. Маленькие птенцы — редкость, они покрыты пухом. Слётки похожи на взрослых птиц, только не летают. Такие сейчас прыгают по всему городу», — рассказала волонтер Табрис Янгчен в группе «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ». 
 
По ее словам, основная опасность для городских птенцов — это люди, которые массово забирают их от родителей.
 

«Пустельги — мышееды. Птенец быстро растёт и кормление магазинным филе или любым кормом кроме грызунов так же быстро делает из него больного рахита. В среднем птенец пустельги должен съедать в день 3 взрослых мыши», — пишет Табрис. 

В квартире без движения птенец не способен полноценно развиваться. Со слабыми мышцами на воле он станет добычей более крупного хищника. Выкормленный человеком без контакта с взрослыми дикими птицами птенец становится недоразвитым не только физически, но и психически. У него отсутствуют нормальные реакции на опасность. Выпущенный выкормыш полетит к человеку за едой. Не просто так специалисты используют марионетки взрослых птиц для кормления птенцов — сирот.
 
Без обучения охоте птенец не сможет эффективно добывать себе пищу. В реабилитационных центрах используют большие вольеры с травой, в которой птенцы учатся искать и ловить добычу. Важно, чтобы даже цвет мышей был темного природного оттенка.
 
«Если сомневаетесь, нужно ли спасать в конкретном случае, свяжитесь с центрами реабилитации. Если птица действительно нуждается в помощи, её можно передать специалистам для подготовки к выпуску. Например, на днях нам привезли слётка пустельги, обнаруженного в подвале дома. Найти родителей люди не смогли. Птенец поедет в Москву и будет готовиться к выпуску в компании других птиц своего вида», — отметила зоозащитница. 
 

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сегодня, в 19:24 0
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