В Туле жители всё чаще забирают из гнезд птенцов пустельги: можно ли это делать?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сокол-пустельга гнездится на крышах многоэтажек. Подросшие птенцы вылетают на улицы города и там же учатся летать. Вначале они только прыгают и не боятся людей, но постепенно приобретают опыт под присмотром родителей.

«Если вы увидели такого слётка, не трогайте его и проходите мимо.

Помощь нужна только раненым, пострадавшим птицам или совсем маленьким птенцам, оказавшимся вне гнезда. Маленькие птенцы — редкость, они покрыты пухом. Слётки похожи на взрослых птиц, только не летают. Такие сейчас прыгают по всему городу», — рассказала волонтер Табрис Янгчен в группе «Психиатрич.клиника имени Дж.Харрисона предлагаеТ».



По ее словам, основная опасность для городских птенцов — это люди, которые массово забирают их от родителей.

«Пустельги — мышееды. Птенец быстро растёт и кормление магазинным филе или любым кормом кроме грызунов так же быстро делает из него больного рахита. В среднем птенец пустельги должен съедать в день 3 взрослых мыши», — пишет Табрис.

В квартире без движения птенец не способен полноценно развиваться. Со слабыми мышцами на воле он станет добычей более крупного хищника. Выкормленный человеком без контакта с взрослыми дикими птицами птенец становится недоразвитым не только физически, но и психически. У него отсутствуют нормальные реакции на опасность. Выпущенный выкормыш полетит к человеку за едой. Не просто так специалисты используют марионетки взрослых птиц для кормления птенцов — сирот.

Без обучения охоте птенец не сможет эффективно добывать себе пищу. В реабилитационных центрах используют большие вольеры с травой, в которой птенцы учатся искать и ловить добычу. Важно, чтобы даже цвет мышей был темного природного оттенка.