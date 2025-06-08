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В Тульской области усилят меры безопасности из-за атак БПЛА
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области усилят меры безопасности из-за атак БПЛА

Глава региона провел заседание оперативного штаба.

Сегодня, 8 июня, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел внеочередное заседание оперативного штаба. На нем обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе в период атаки БПЛА, а также готовность всех служб и ведомств к внештатным ситуациям. 

Глава региона дал ряд поручений по усилению мер безопасности и информированию жителей о порядке действий при риске возникновения внештатных ситуаций.

Напомним, сегодня ночью в результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. 

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сегодня, в 18:32 0
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