Купаться – уже можно: 69 пляжей в Тульской области Роспотребнадзор признал безопасными

Медики и метеорологи сообщают, что купальный сезон в Тульской области начался. Главное выбирать для отдыха безопасный пляж.

Жители Тульской области могут открывать купальный сезон. Медики считают комфортной для купания температуру воздуха от +24°C, а воды +18…+20°C. Согласно прогнозу, в ближайшие дни температура на поверхности воды не опустится ниже 18 градусов.

Напомним, сегодня в Тульской области до конца дня ожидаются ливни с градом, а в воскресенье снова жара – до +30.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области был организован санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы в зонах рекреации, определенных администрациями муниципальных образований. Было отобрано 388 проб воды водоемов и песка с пляжных зон.