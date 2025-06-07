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Купаться – уже можно: 69 пляжей в Тульской области Роспотребнадзор признал безопасными

Купаться – уже можно: 69 пляжей в Тульской области Роспотребнадзор признал безопасными

Медики и метеорологи сообщают, что купальный сезон в Тульской области начался. Главное выбирать для отдыха безопасный пляж.

Жители Тульской области могут открывать купальный сезон. Медики считают комфортной для купания температуру воздуха от +24°C, а воды +18…+20°C. Согласно прогнозу, в ближайшие дни температура на поверхности воды не опустится ниже 18 градусов.  

Напомним, сегодня в Тульской области до конца дня ожидаются ливни с градом, а в воскресенье снова жара – до +30.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области был организован санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы в зонах рекреации, определенных администрациями муниципальных образований. Было отобрано 388 проб воды водоемов и песка с пляжных зон.

«В соответствии с требованиями действующих санитарных правил территория зоны отдыха должна быть благоустроена, проведена акарицидная обработка и дератизация, установлены контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов, качество воды и песка должно соответствовать гигиеническим нормативам и др. Ответственность за соблюдение установленных требований несет эксплуатирующая организация», — сообщает Роспотребнадзор по Тульской области.

Для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам. К настоящему времени санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 69 водных объектов.

Тула:

  • зона отдыха «Пляж на среднем пруду» г. Тула, ЦПКиО им. Белоусова г. Тула;

  • зона отдыха п.Рассвет по адресу: Тульская область, Ленинский район, п.Рассвет;

  • зона отдыха «р.Воронка» — берег реки Воронка (пляж 2) по адресу: г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи;

  • зона отдыха «Хомяковские поляны» по адресу: г. Тула, Зареченский ТО, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 12в;

  • зона отдыха пляж «Петровский» по адресу: Тульская область, Ленинский район, п.Петровский;

  • зона отдыха «р.Воронка» — берег реки Воронка (пляж 1) по адресу: г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Станционный;

  • зона отдыха «Обидимо», по адресу: г. Тула, Зареченский территориальный округ, пос. Обидимо;

  • зона отдыха «Ильинка» — пруд по адресу: г. Тула, Ленинский район, д. Крутое.

Щёкинский район:

  • зона отдыха, пляж пруда «Полторы» в д. Грумант Щёкинского района Тульской области;

  • пляж на пруду в парковой зоне р. п.Первомайский, Щёкинского района Тульской области;

  • зона отдыха — новый пляж на Щёкинском водохранилище в г. Советск Щёкинского района Тульской области;

  • зона отдыха ООО «Газстройдеталь» парк-отель, пляж на реке Воронка по адресу: Тульская область, Щекинский район, д. Грумант;

  • зона отдыха — общегородской пляж на Щекинском водохранилище в г. Советск Щекинского района Тульской области;

  • зона отдыха — пляж «Старина» пруд в д. Малые Озерки Щекинского района Тульской области.

Белёвский район:

  • зона отдыха — водоем в д. Сергеевка Белевского района Тульской области Администрации МО Белевский район

Одоевский район:

  • пляж «Песчаная коса» на реке Упа п.Одоев администрации МО Одоевский район;

  • пляж «Дорогонка» на пруду в н. п.Дорогонка администрации МО Одоевский район.

Ефремовский район:

  • пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Береговая;

  • пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса;

  • пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Черкесская;

  • пляж базы отдыха «Шилово» по адресу: Тульская область, Ефремовский район, п.Быстри.

Воловский район:

  • пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Толбузино.

Каменский район:

  • пляж по адресу: Тульская область, Каменский район, д. Яблонево;

  • плавательный бассейн по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Стадионный пер.

Куркинский район:

  • пляж с. Орловка по адресу: Тульская область, Куркинский район, с. Орловка;

  • пляж «Михайловский» по адресу: Тульская область, Куркинский район, п.Михайловский, в районе р.Непрядва.

Новомосковский район:

  • городской пляж Урванского водоема по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы;

  • пруд «Тростниковка» в с. Спасское;

  • открытый плавательный бассейн микрорайона Сокольники;

  • зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище в с. Гремячее;

  • пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище в с. Стрельцы.

г.Донской:

  • водоем «Плазма-Акватория» по адресу: Тульская область, г. Донской мкр.Центральный, ул. Герцена, д. 14;

  • зона отдыха «Аквадон» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, пер. Советский, д. 41А;

  • зона отдыха «Голубая вода» по адресу: Тульская область, г. Донской мкр.Руднев, ул. Новая, д. 10а.

Узловский район:

  • зона рекреации — «Трестовский» пруд по адресу: Тульская область, г. Узловая, пер. 1-й Горняцкий.

Кимовский район:

  • зона рекреации искусственно-созданного водоема № 1 ООО «Усадьба Александрово»;

  • зона рекреации искусственно-созданного водоема № 2 ООО «Усадьба Александрово»;

  • зона рекреации открытого бассейна ООО «Усадьба Александрово»;

  • водоем в районе мкр.Зеркальный по адресу: Тульская область, г. Кимовск, мкр.Зеркальный;

  • зона отдыха населения пляж Вороньи Выселки по адресу: Тульская область, Кимовский район, н. п.Вороньи Выселки.

Богородицкий район:

  • пляж «РОС» в Северном микрорайоне г. Богородицка.

Веневский район:

  • пляж на р. Веневка Центрального района г. Венева.

Суворовский район:

  • зона отдыха пляж в г. Чекалин по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, г. Чекалин, пляж на левом берегу р.Ока;

  • зона отдыха пляж «Песоченский» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Северо-Западное, п.Песоченский;

  • зона отдыха пляж «Гущино» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Северо-Западное, д. Гущино;

  • зона отдыха пляж «Владимир» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Северо-Западное, д. Балево;

  • зона отдыха пляж «Зареченский» Черепецкое водохранилище по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Северо-Западное, п.Центральный;

  • пляж «Городской» г. Суворов, Черепетское водохранилище;

  • пляж «Байкал» г. Суворов, район ул. Садовая;

  • пляж «Ханинский» администрации МО Юго-Восточное по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Юго-Восточное, п.Ханино;

  • зона отдыха пляж «Березовский» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Юго-Восточное, с. Березово.

Дубенский район:

  • зона отдыха — пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, п.Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ;

  • зона отдыха — пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, Дубенский район, д. Якшинские Выселки;

  • зона отдыха — пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Лужное.

Алексинский район:

  • зона отдыха пляж парк-отель «Шахтер» ООО «Управление недвижимостью» на реке Ока;

  • зона рекреации муниципальный пляж «Ассоль» на р.Ока в жилой застройке микрорайона «Бор» г. Алексина;

  • муниципальный пляж «Авангард», расположенный на пруду в п.Авангард, Алексинского района;

  • муниципальный пляж «Егнышовка», расположенный на р.Ока в п.Егнышовка;

  • пляж «Плетенка Плюс» на р.Ока администрации МО Заокский район по адресу: Тульская область, Заокский район, с. Велегож.

Арсеньевский район:

  • пляж «Бобровский» на р.Иста МО Астаповское Арсеньевского района.

Тепло-Огаревский район:

  • зона отдыха — пляж на водоеме в с. Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района Тульской области.

Чернский район:

  • пляж на реке Снежедь в с. Тургенево Чернского района.

Плавский район:

  • пляж на пруду в с. Красное администрации МО Пригородное Плавского района;

  • пляж на р.Плава администрации МО Плавский район в районе ул. Красная в г. Плавск.

Заокский район:

  • зона отдыха — пляж «Школьный» на пруду администрации МО Заокский район по адресу: Тульская область, п.Заокский в районе Комсомольского парка.

Ясногорский район:

  • зона отдыха — пляж «Волгодон» по адресу: Тульская область, Ясногорский район, МО Ревякинское, д. Федяшево;

  • зона отдыха — пляж «Лесной» на водохранилище р.Осетр в д. Бураково, Ясногорского района, 471 м юго-восточнее д. 1, ул. Озерная, б/о «Осетрово».

Киреевский район:

  • зона отдыха — пляж, расположенный на территории искусственного пруда на р.Олень г. Киреевск;

  • зона отдыха — пляж, на реке Сежа, п.Красный Яр, Киреевского района Тульской области.

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