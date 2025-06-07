Купаться – уже можно: 69 пляжей в Тульской области Роспотребнадзор признал безопасными

Жители Тульской области могут открывать купальный сезон. Медики считают комфортной для купания температуру воздуха от +24°C, а воды +18…+20°C. Согласно прогнозу, в ближайшие дни температура на поверхности воды не опустится ниже 18 градусов.
Напомним, сегодня в Тульской области до конца дня ожидаются ливни с градом, а в воскресенье снова жара – до +30.
Управлением Роспотребнадзора по Тульской области был организован санитарно-гигиенический мониторинг воды водоемов и почвы в зонах рекреации, определенных администрациями муниципальных образований. Было отобрано 388 проб воды водоемов и песка с пляжных зон.
«В соответствии с требованиями действующих санитарных правил территория зоны отдыха должна быть благоустроена, проведена акарицидная обработка и дератизация, установлены контейнеры для накопления твердых коммунальных отходов, качество воды и песка должно соответствовать гигиеническим нормативам и др. Ответственность за соблюдение установленных требований несет эксплуатирующая организация», — сообщает Роспотребнадзор по Тульской области.
Для купания и отдыха населения допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам. К настоящему времени санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 69 водных объектов.
Тула:
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зона отдыха «Пляж на среднем пруду» г. Тула, ЦПКиО им. Белоусова г. Тула;
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зона отдыха п.Рассвет по адресу: Тульская область, Ленинский район, п.Рассвет;
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зона отдыха «р.Воронка» — берег реки Воронка (пляж 2) по адресу: г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Матвеевские дачи;
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зона отдыха «Хомяковские поляны» по адресу: г. Тула, Зареченский ТО, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, д. 12в;
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зона отдыха пляж «Петровский» по адресу: Тульская область, Ленинский район, п.Петровский;
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зона отдыха «р.Воронка» — берег реки Воронка (пляж 1) по адресу: г. Тула, Центральный территориальный округ, пос. Станционный;
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зона отдыха «Обидимо», по адресу: г. Тула, Зареченский территориальный округ, пос. Обидимо;
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зона отдыха «Ильинка» — пруд по адресу: г. Тула, Ленинский район, д. Крутое.
Щёкинский район:
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зона отдыха, пляж пруда «Полторы» в д. Грумант Щёкинского района Тульской области;
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пляж на пруду в парковой зоне р. п.Первомайский, Щёкинского района Тульской области;
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зона отдыха — новый пляж на Щёкинском водохранилище в г. Советск Щёкинского района Тульской области;
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зона отдыха ООО «Газстройдеталь» парк-отель, пляж на реке Воронка по адресу: Тульская область, Щекинский район, д. Грумант;
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зона отдыха — общегородской пляж на Щекинском водохранилище в г. Советск Щекинского района Тульской области;
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зона отдыха — пляж «Старина» пруд в д. Малые Озерки Щекинского района Тульской области.
Белёвский район:
- зона отдыха — водоем в д. Сергеевка Белевского района Тульской области Администрации МО Белевский район
Одоевский район:
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пляж «Песчаная коса» на реке Упа п.Одоев администрации МО Одоевский район;
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пляж «Дорогонка» на пруду в н. п.Дорогонка администрации МО Одоевский район.
Ефремовский район:
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пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Береговая;
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пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Карла Маркса;
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пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, г. Ефремов, ул. Черкесская;
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пляж базы отдыха «Шилово» по адресу: Тульская область, Ефремовский район, п.Быстри.
Воловский район:
- пляж, расположенный на берегу реки Красивая Меча по адресу: Тульская область, Воловский район, д. Толбузино.
Каменский район:
-
пляж по адресу: Тульская область, Каменский район, д. Яблонево;
-
плавательный бассейн по адресу: Тульская область, Каменский район, с. Архангельское, ул. Стадионный пер.
Куркинский район:
-
пляж с. Орловка по адресу: Тульская область, Куркинский район, с. Орловка;
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пляж «Михайловский» по адресу: Тульская область, Куркинский район, п.Михайловский, в районе р.Непрядва.
Новомосковский район:
-
городской пляж Урванского водоема по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Трудовые резервы;
-
пруд «Тростниковка» в с. Спасское;
-
открытый плавательный бассейн микрорайона Сокольники;
-
зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище в с. Гремячее;
-
пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище в с. Стрельцы.
г.Донской:
-
водоем «Плазма-Акватория» по адресу: Тульская область, г. Донской мкр.Центральный, ул. Герцена, д. 14;
-
зона отдыха «Аквадон» по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, пер. Советский, д. 41А;
-
зона отдыха «Голубая вода» по адресу: Тульская область, г. Донской мкр.Руднев, ул. Новая, д. 10а.
Узловский район:
- зона рекреации — «Трестовский» пруд по адресу: Тульская область, г. Узловая, пер. 1-й Горняцкий.
Кимовский район:
-
зона рекреации искусственно-созданного водоема № 1 ООО «Усадьба Александрово»;
-
зона рекреации искусственно-созданного водоема № 2 ООО «Усадьба Александрово»;
-
зона рекреации открытого бассейна ООО «Усадьба Александрово»;
-
водоем в районе мкр.Зеркальный по адресу: Тульская область, г. Кимовск, мкр.Зеркальный;
-
зона отдыха населения пляж Вороньи Выселки по адресу: Тульская область, Кимовский район, н. п.Вороньи Выселки.
Богородицкий район:
- пляж «РОС» в Северном микрорайоне г. Богородицка.
Веневский район:
- пляж на р. Веневка Центрального района г. Венева.
Суворовский район:
-
зона отдыха пляж в г. Чекалин по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, г. Чекалин, пляж на левом берегу р.Ока;
-
зона отдыха пляж «Песоченский» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Северо-Западное, п.Песоченский;
-
зона отдыха пляж «Гущино» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Северо-Западное, д. Гущино;
-
зона отдыха пляж «Владимир» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Северо-Западное, д. Балево;
-
зона отдыха пляж «Зареченский» Черепецкое водохранилище по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Северо-Западное, п.Центральный;
-
пляж «Городской» г. Суворов, Черепетское водохранилище;
-
пляж «Байкал» г. Суворов, район ул. Садовая;
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пляж «Ханинский» администрации МО Юго-Восточное по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Юго-Восточное, п.Ханино;
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зона отдыха пляж «Березовский» по адресу: Тульская область, Суворовский р-н, с. п.Юго-Восточное, с. Березово.
Дубенский район:
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зона отдыха — пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, п.Дубна, ул. 50 лет ВЛКСМ;
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зона отдыха — пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, Дубенский район, д. Якшинские Выселки;
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зона отдыха — пляж на пруду администрации МО Дубенский район по адресу: Тульская область, Дубенский район, с. Лужное.
Алексинский район:
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зона отдыха пляж парк-отель «Шахтер» ООО «Управление недвижимостью» на реке Ока;
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зона рекреации муниципальный пляж «Ассоль» на р.Ока в жилой застройке микрорайона «Бор» г. Алексина;
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муниципальный пляж «Авангард», расположенный на пруду в п.Авангард, Алексинского района;
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муниципальный пляж «Егнышовка», расположенный на р.Ока в п.Егнышовка;
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пляж «Плетенка Плюс» на р.Ока администрации МО Заокский район по адресу: Тульская область, Заокский район, с. Велегож.
Арсеньевский район:
- пляж «Бобровский» на р.Иста МО Астаповское Арсеньевского района.
Тепло-Огаревский район:
- зона отдыха — пляж на водоеме в с. Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района Тульской области.
Чернский район:
- пляж на реке Снежедь в с. Тургенево Чернского района.
Плавский район:
-
пляж на пруду в с. Красное администрации МО Пригородное Плавского района;
-
пляж на р.Плава администрации МО Плавский район в районе ул. Красная в г. Плавск.
Заокский район:
- зона отдыха — пляж «Школьный» на пруду администрации МО Заокский район по адресу: Тульская область, п.Заокский в районе Комсомольского парка.
Ясногорский район:
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зона отдыха — пляж «Волгодон» по адресу: Тульская область, Ясногорский район, МО Ревякинское, д. Федяшево;
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зона отдыха — пляж «Лесной» на водохранилище р.Осетр в д. Бураково, Ясногорского района, 471 м юго-восточнее д. 1, ул. Озерная, б/о «Осетрово».
Киреевский район:
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зона отдыха — пляж, расположенный на территории искусственного пруда на р.Олень г. Киреевск;
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зона отдыха — пляж, на реке Сежа, п.Красный Яр, Киреевского района Тульской области.