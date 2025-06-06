Влюбленные из Тулы поженятся на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Фото предоставлено министерством массовых коммуникаций Тульской области.

8 июля, в День семьи, любви и верности, влюбленная пара из Тульской области Кирилл Униченко и Екатерина Лагвилава поженится на Всероссийском свадебном фестивале в Москве в один день с молодоженами со всей страны.

Кирилл Униченко живет в Туле, работает начальником отделения Тульской областной организации «Динамо», увлекается сноубордом, футболом, лёгок на подъём, общительный, быстро находит общий язык с людьми.

Екатерина Лагвилава родилась в Новомосковске, по профессии экономист, строит карьеру в бьюти-сфере, увлечена спортом: любит кататься на велосипеде и коньках.

Познакомились молодые люди два года назад в Туле, куда Екатерина приехала на вечеринку. Они с первого взгляда понравились друг другу. Обоим запомнилось, как при прощании Кирилл сказал: «А может, ты моя судьба. Дай, пожалуйста, свой номер телефона». Эти слова оказались пророческими, и спустя два года Кирилл сделал Екатерине предложение руки и сердца на Эльбрусе.

Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» продлится до 10 июля. В его программу войдут познавательные экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции и паблик-токи. За время работы фестиваль раскроет богатую культуру России через свадебные традиции ее народов.

Фотографии и заявки от претендентов на участие в одновременной свадебной церемонии принимаются на сайте Национального центра «Россия», Госуслугах или в Управлении ЗАГС Москвы по электронной почте. Пары выбираются на конкурсной основе.

Впервые фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия». В первый день мероприятия свой союз зарегистрировало более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России.