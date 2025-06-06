Туляку, переигравшему в Skyrim, помогла похлебка в психиатрической больнице

Фото Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1

Тульская психиатрическая больница № 1 креативно помогает пациентам излечиться. Один из постояльцев клиники настолько увлекся игрой The Elder Scrolls V: Skyrim, что начал испытывать трудности в общении с реальными людьми. Доктора помогли пациенту с помощью кулинарии.

Готовил молодой человек блюдо из игры — похлебку из капусты и яблок. Прошлись и по реально существующим рецептам: парень под присмотром врачей состряпал пасту с беконом в соусе том-ям.

В итоге пациент завершил курс терапии с устойчивой положительной динамикой.