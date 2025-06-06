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Туляку, переигравшему в Skyrim, помогла похлебка в психиатрической больнице
Фото Тульской областной клинической психиатрической больницы № 1

Туляку, переигравшему в Skyrim, помогла похлебка в психиатрической больнице

Парень готовил в рамках реабилитации.

Тульская психиатрическая больница № 1 креативно помогает пациентам излечиться. Один из постояльцев клиники настолько увлекся игрой The Elder Scrolls V: Skyrim, что начал испытывать трудности в общении с реальными людьми. Доктора помогли пациенту с помощью кулинарии.

Готовил молодой человек блюдо из игры — похлебку из капусты и яблок. Прошлись и по реально существующим рецептам: парень под присмотром врачей состряпал пасту с беконом в соусе том-ям.

В итоге пациент завершил курс терапии с устойчивой положительной динамикой.

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Автор:
сегодня, в 17:05 0
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