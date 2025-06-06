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Тульские Комарки остались без укрытий

Тульские Комарки остались без укрытий

Жители домов жалуются на затопленные подвалы.

В редакцию Myslo обратились жители поселка Комарки Пролетарского округа. По их словам, ближайшее «официальное» укрытие находится на улице Щегловская Засека, и идти до него минимум 40 минут через лес.

В самом поселке нет укрытий, в обновленном списке улица Комарская отсутствует.

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В случае возникновения опасности жители поселка, конечно, могут спуститься в подвал, вот только состояние его, мягко говоря, удручающее: всюду вода, на стенах плесень, стоит невыносимый запах канализации. По словам Алексея, жителя дома № 17, в некоторых местах лужи достигают 75 сантиметров в глубину, а где-то уровень воды и вовсе поднялся выше человеческого роста.

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В конце мая местные жители жаловались на ужасное состояние подвалов в домах № 15, 17, 19, 21 на улице Комарской в социальных сетях. На комментарии обратила внимания администрация Тулы. Чиновники направили запрос в управляющую компанию «ГАММА», а через некоторое время пришел ответ на жалобу от региональной государственной жилищной инспекции «Подвальные помещения откачены и очищены от мусора», опубликованный 5 июня в 16.32.

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Судя по всему, на месте не было никого ни от администрации, ни от ГЖИ. Чиновники просто поверили УК на слово. На деле в подвалах до сих пор стоит гнилая, вонючая вода. На обращения жильцов УК «ГАММА» отвечает отписками в духе «Заявка принята».

Ниже – видео, на которых можно увидеть глубину подтопления подвала в доме № 17, они сняты сегодня не ранее 16.00. На записи отчетливо видны трубы, из которых в подвальное помещение стекает вода. Во всех четырех домах в поселке ситуация в подвалах плюс-минус одинаковая.

Где прятаться жителям Комарок в случае непосредственной угрозы их жизни и здоровью из-за очередной атаки БПЛА, если подвалы точно так же представляют угрозу? Ответа на этот вопрос жители поселка не нашли. К сожалению, с августа 2023 года ситуация не изменилась — поселку все так же больше подходит название «Кошмарки».

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Автор:
сегодня, в 18:05 0
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