На поврежденном мосту в Хрущево за сутки установят временные укрепления. Транспорт пойдет в объезд

Работники Тулаавтодора уже приступили к восстановлению разрушенной балки моста в селе Хрущево, которая рухнула утром 5 июня под тяжестью грузовика. Напомним, по аварийному мосту транспорт с нагрузкой более 2,5 тонны на ось ездить не должен.
Директор ГУ ТО «Тулаавтодор» Михаил Мельников:
Михаил Мельников
— Данное мостовое сооружение на 10-м километре автомобильной дороги Тула — Ленинский находится в эксплуатации более 40 лет. Естественно, в результате интенсивной эксплуатации произошли конструктивные разрушения мостового сооружения. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона приняло решение мост реконструировать. «Автодор» начал реконструкцию 25 февраля. Срок окончания работ — октябрь текущего года. Движение было организовано по одной полосе моста, на второй идут ремонтные работы.
5 июня в 8.30 при движении грузового транспорта произошло разрушение балки перекрытия, в результате на мосту образовался провал.
Движение по мосту было временно запрещено, наше учреждение приступило к восстановительным работам.
Михаил Мельников отметил, что разрушение балки произошло не на ремонтируемом участке, где идут работы, а на участке, к которому ещё не приступали.
По словам представителя Тулаавтодора, у моста находятся знаки о запрете движения транспорта с нагрузкой более 2,5 тонны на ось. Естественно, это запрещает движение большегрузного транспорта. Однако на мост в нарушение правил выехал грузовик, что и стало последней каплей.
Восстановительные работы планируют завершить до 9 утра 6 июня.
На поврежденном мосту проведут временные работы, поставят металлические укрепления.
Как объехать закрытый участок?
На период восстановительных работ движение транспортных средств организовано следующим образом:
- грузовой транспорт — движение в объезд будет организован от села Хрущёво по федеральной автомобильной дороге М-2 «Крым» по улице Центральной, населённый пункт Маслово, Павшинский мост, далее — Алексинское шоссе и село Хрущёво.
- легковые автомобили — по временному проезду (1, 2 км) — через улицу Новый Путь — улица Полевая — улица Прудная с выездом на улицу Центральную.
Как пойдет общественный транспорт?
Об этом рассказала администрация Тулы.
В связи с аварийной ситуацией на мостовом сооружении в с. Хрущево, находящемся на региональной автомобильной дороге Тула — Ленинский, движение всех видов транспортных средств, в том числе автобусов маршрутов № 161, 162, осуществляется в объезд указанного моста по ул. Новый Путь — ул. Полевая — ул. Прудная.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута, водителей грузовых автомобилей исключить из схем движения участок улично-дорожной сети от Алексинского шоссе до федеральной трассы М-2.