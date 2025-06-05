На поврежденном мосту в Хрущево за сутки установят временные укрепления. Транспорт пойдет в объезд

Фото Виталия Бойко.

Работники Тулаавтодора уже приступили к восстановлению разрушенной балки моста в селе Хрущево, которая рухнула утром 5 июня под тяжестью грузовика. Напомним, по аварийному мосту транспорт с нагрузкой более 2,5 тонны на ось ездить не должен.

Директор ГУ ТО «Тулаавтодор» Михаил Мельников:

Михаил Мельников — Данное мостовое сооружение на 10-м километре автомобильной дороги Тула — Ленинский находится в эксплуатации более 40 лет. Естественно, в результате интенсивной эксплуатации произошли конструктивные разрушения мостового сооружения. Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона приняло решение мост реконструировать. «Автодор» начал реконструкцию 25 февраля. Срок окончания работ — октябрь текущего года. Движение было организовано по одной полосе моста, на второй идут ремонтные работы.

5 июня в 8.30 при движении грузового транспорта произошло разрушение балки перекрытия, в результате на мосту образовался провал.

Движение по мосту было временно запрещено, наше учреждение приступило к восстановительным работам.

Михаил Мельников отметил, что разрушение балки произошло не на ремонтируемом участке, где идут работы, а на участке, к которому ещё не приступали.

По словам представителя Тулаавтодора, у моста находятся знаки о запрете движения транспорта с нагрузкой более 2,5 тонны на ось. Естественно, это запрещает движение большегрузного транспорта. Однако на мост в нарушение правил выехал грузовик, что и стало последней каплей.

Восстановительные работы планируют завершить до 9 утра 6 июня.

На поврежденном мосту проведут временные работы, поставят металлические укрепления.

Как объехать закрытый участок?

На период восстановительных работ движение транспортных средств организовано следующим образом:

грузовой транспорт — движение в объезд будет организован от села Хрущёво по федеральной автомобильной дороге М-2 «Крым» по улице Центральной, населённый пункт Маслово, Павшинский мост, далее — Алексинское шоссе и село Хрущёво.

легковые автомобили — по временному проезду (1, 2 км) — через улицу Новый Путь — улица Полевая — улица Прудная с выездом на улицу Центральную.

Как пойдет общественный транспорт?

Об этом рассказала администрация Тулы.

В связи с аварийной ситуацией на мостовом сооружении в с. Хрущево, находящемся на региональной автомобильной дороге Тула — Ленинский, движение всех видов транспортных средств, в том числе автобусов маршрутов № 161, 162, осуществляется в объезд указанного моста по ул. Новый Путь — ул. Полевая — ул. Прудная.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута, водителей грузовых автомобилей исключить из схем движения участок улично-дорожной сети от Алексинского шоссе до федеральной трассы М-2.