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Обрушение моста в Хрущево: фото с места происшествия
Фото Виталия Бойко.

Обрушение моста в Хрущево: фото с места происшествия

На месте уже работают специалисты.

Провал на мосту появился сегодня, 5 июня, утром в селе Хрущево. Как стало известно Myslo, никто не пострадал. Вторая часть моста ранее была закрыта на ремонт.

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По данным сотрудников Тулаавтодора, повреждение дороги возникло вследствие проезда большегруза грузоподъёмностью 40 тонн по участку с ограничением нагрузки всего лишь в 2,5 тонны. Знаков, указывающих путь объезда, на момент съемки фото на месте выставлено не было. Водители, планировавшие следовать через мост, разворачиваются или ищут другие пути.

Движение планируется восстановить примерно к 19.00–20.00.

 

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сегодня, в 10:26 +2
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