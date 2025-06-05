Обрушение моста в Хрущево: фото с места происшествия

Фото Виталия Бойко.

Провал на мосту появился сегодня, 5 июня, утром в селе Хрущево. Как стало известно Myslo, никто не пострадал. Вторая часть моста ранее была закрыта на ремонт.

По данным сотрудников Тулаавтодора, повреждение дороги возникло вследствие проезда большегруза грузоподъёмностью 40 тонн по участку с ограничением нагрузки всего лишь в 2,5 тонны. Знаков, указывающих путь объезда, на момент съемки фото на месте выставлено не было. Водители, планировавшие следовать через мост, разворачиваются или ищут другие пути.

Движение планируется восстановить примерно к 19.00–20.00.